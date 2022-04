Charismatische superster Burna Boy is live soepel en overtuigend

In de loop van het concert van de Nigeriaanse superster Burna Boy (30) in Ahoy Rotterdam, klinkt een citaat van zijn moeder en manager Bose Ogulu, die op een Amerikaans prijzengala de kernboodschap van haar zoon benadrukte: „Elk zwart persoon, onthoud dit alsjeblieft: jullie waren Afrikanen voordat jullie iets anders werden.”

De Nigeriaanse wereldster is een boegbeeld van hét popgeluid van nu. Een aanstekelijke en hyper-internationale, pan-Afrikaanse clubsound waarin invloeden van diverse populaire muziekscenes, elkaar voortdurend creatief bestuiven. Burna Boy noemt zijn succesvolle variant ‘afro-fusion’; muzikaal en inhoudelijk diepgeworteld in de rijke geschiedenis van Nigeriaanse (pop)muziek, aangevuld met invloeden vanuit heel de wereld – van hiphop, r&b en rock, tot soca, dancehall en grime.

Burna Boy maakt dinsdag in Ahoy een spectaculaire entree op het podium, in een vonkend en piepend in de rondte draaiende raceauto met daarop de naam van zijn tour: ‘Space Drift’. Hij is live net als op zijn platen een soepele en zeer veelzijdige vocalist, die in een overtuigende show van ruim anderhalf uur het tempo er flink inhoudt. In nummers als ‘Gum Body’, ‘Pree Me’ en ‘23’ neemt hij de ruimte haast a capella te croonen, en laat hij zijn band met dirigeergebaren weten wanneer ze gas terug moeten nemen. Het ene moment zingt de charismatische performer met zijn diepe stem gloedvol en intens. Dan stuitert en swingt hij met ontbloot torso op de heerlijk pulserende groove van zijn band met percussionisten, blazers en dansende koorzangers. Achter hem kleurrijke visuals; voor hem rookpluimen en vlammen die vanaf het podium de zaal inschieten.

Het publiek zingt hits als ‘Kilometre’, ‘On the Low’ en afsluiter ‘Ye’ – in een met opgehouden telefoonlampjes verlichte zaal – voluit mee, en weet precies over welke multinational het gaat wanneer de ster diens koloniale rol in Nigeria aanstipt: „Unilever!” Van traditionele slaginstrumenten en brass band-drums tot diep dreunende elektronische onderbuikbassen, koel schetterende saxofoonsolo’s en snerpend vlammende gitaren, wordt het ondergedompeld in een energieke explosie van muzikale invloeden, met nummers die vaak zonder adempauze op elkaar volgen, en soms ingenieus in elkaar overgaan. Gaandeweg gaat de voet van Burna Boy wat vaker van het gaspedaal. Dan laat hij zijn band wat meer het werk doen, terwijl hij ontspannen op en neer deint.

Afrofusion Concert: Burna Boy. Gehoord: 12 april, Ahoy Rotterdam. Herhaling: 14 april, Ziggo Dome Amsterdam. ●●●●●