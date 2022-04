Sinds begin deze maand hebben 888 Oekraïeners werk gevonden in Nederland. Dat bevestigt het UWV na berichtgeving door NU.nl. Elke dag komen er ongeveer 125 bij, zegt een woordvoerder tegen NRC.

Bedrijven die Oekraïense vluchtelingen willen aannemen, hebben sinds 1 april geen tewerkstellingsvergunning meer nodig. Om die te krijgen, moesten ze eerst aantonen dat ze hun best hadden gedaan om hun vacature te vullen met mensen uit de EU of een paar andere landen. „Door deze uitzondering kunnen Oekraïense vluchtelingen zeker sneller aan het werk”, aldus de UWV-woordvoerder.

Het is nog wel verplicht om nieuwe Oekraïense werknemers bij het UWV te melden. „Die meldplicht is in het leven geroepen om misbruik en uitbuiting te signaleren. In een melding moet het bedrijf aangeven met wat voor contract de vluchteling aan het werk gaat, zodat de arbeidsinspectie later kan controleren of alles klopt.”

„Wij geven werkgevers mee: ga flexibel om met deze groep. Oekraïeners komen niet zomaar in deze situatie, maar hebben moeten vluchten voor hun leven. Het kan voorkomen dat het ze even niet lukt om te werken omdat er in Oekraïne iets gebeurt, of als er een familielid in gevaar is.” Daar zijn we werkgevers wel toe bereid, denkt de woordvoerder. „Ze nemen de vluchtelingen niet alleen aan om een lege plek te vullen, maar willen ze ook echt helpen.”

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Bijna 900 Oekraïense vluchtelingen aan het werk in Nederland