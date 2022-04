Barrie Kosky: ‘Door Tosca raakte ik geobsedeerd met opera’

De volgende repetitie op het podium is over een uur. „Het is de mes- en bloedrepetitie”, zegt de Australische regisseur Barrie Kosky in de nu nog lege zaal. Hij grijnst er wellustig bij. „Hoeveel bloed kunnen we gebruiken voor de toneelvloer té glibberig wordt?”

Tik de naam van regisseur Barrie Kosky in op de website operabase (database van operaproducties overal ter wereld) en het duizelt je. Weinig regisseurs overtreffen zijn productiviteit. „Voorlaatst seizoen waren het acht nieuwe producties, dat was krankzinnig”, zegt hij. „Te doen is zes. Ik zie het niet als werk, dat scheelt. Het dagelijks leven verveelt me, opera nooit.”

Dat een operahuis één regisseur vraagt voor meer opera’s van één componist, is relatief zeldzaam. „Maar Amsterdam vroeg een cyclus, en ik wilde graag Puccini. Het worden wel echt drie losse opera’s – ook met aparte teams. De enige link is de letter T: Tosca, Trittico en Turandot. Oh, én chef-dirigent Lorenzo Viotti, die ze alle drie zal dirigeren. Hij wilde heel graag Puccini doen. Dat hier drie Puccini-opera’s in korte tijd zouden kunnen, was onderdeel van het lokpakket om hem naar Amsterdam te krijgen.”

Instapopera

Kosky groeide op in Australië. Zijn uit Hongarije gevluchte joodse oma nam hem mee naar Puccini's opera’s en ontstak zo de liefde. „Tosca, die ik zag toen ik een jaar of elf was, is een geweldige instapopera. Ik zong thuis alle rollen na, hoge én lage stemmen. Door Tosca raakte ik geobsedeerd door opera: extase, geweld, suspense, moord, sadisme, seks — in twee uur biedt een goede Tosca alles. Maar er zijn ook heel veel slechte Tosca’s: langzaam en luid. Logisch, want met drie hoofdpersonages kun je Tosca gemakkelijk snel op de bühne brengen: alle zangers kennen de noten, de traditie. Tegelijkertijd is dat het probleem. Als je Tosca goed wil doen, moet je een hele traditie aan kitscherige vertragingen en gewoontes weggummen — vooral bij zangers die de rol van Tosca, Cavaradossi of Scarpia vaak hebben gedaan.”

Wie eerder werk zag van Kosky (in Amsterdam was dat alleen Glucks Armide in 2013 ) weet dat zijn regies sterk muzikaal zijn. Bewegingen kloppen met de muziek; als in een choreografie. „Ik zou niet anders kunnen of willen”, zegt hij. „De architectuur van de muziek is de roadmap van de opera. Ik weet dat er legendarische voorbeelden zijn van botsende operadirigenten en -regisseurs, maar idealiter werkt een dirigent ook vanuit de tekst en de regisseur ook vanuit de muziek. Als dat kan, gaan muziek en drama met elkaar in dialoog. Met Viotti loopt het geweldig. Samen zes weken werken aan één opera – we maken er echt onze eigen Tosca van.”

Rest de vraag waarom Kosky koos voor Puccini – „in de Duitstalige wereld lang beschouwd als goedkoop en sentimenteel melodrama”, zoals hij zelf samenvat.

Hij lacht. „Voor de duidelijkheid: ik vind dat níet. Maar iemand als de legendarische intendant Gerard Mortier háátte Puccini, en ik snap ook waarom. Puccini is onpretentieus; een banaan is een banaan, een sinaasappel een sinaasappel. De verhaallijn is helder, geen abstractie. Maar dat zegt niks over grootheid. Nog afgezien van de geweldige orkestraties en het sublieme theaterinstinct, vind je bij Puccini een parade van geweldige heldinnen. Échte, moderne vrouwen, geen negentiende-eeuwse cliché-personages die aan zelfmoord of mannelijk verlangen ten onder gaan.”

De muziek van Tosca is „diep erotisch, net als de mix van geweld en religie, pijn en liefde”, vindt Kosky. De prijs: de toeschouwer is voyeur van de ondergang van alle hoofdrolpersonages. „Die ook allen op een verschrikkelijke manier sterven, een unicum binnen het genre opera. Tosca is totaal fascinerend.”

Tosca van Puccini door De Nationale Opera. Muzikale leiding: Lorenzo Viotti. Regie: Barrie Kosky. T/m 8/5. Inl: operaballet.nl