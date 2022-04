Babi Yar: waarom Poetin het heeft over denazificatie

Het westerse beeld van de jodenvervolging wordt nog altijd bepaald door het lot van de joodse bevolking tijdens de Duitse bezetting in West-Europa. De joden werden maatschappelijk uitgesloten, gedeporteerd naar Polen en omgebracht in de gaskamers van vernietigingskampen zoals Auschwitz.

De Holocaust in Oost-Europa verliep anders. De massamoord op de joodse bevolking begon daar eerder, voltrok zich in plaatsen waar de joden zelf leefden en was grootschaliger – het overgrote deel van de Europese joden leefde in het oosten. De genocide voltrok zich in veruit de meeste gevallen met massale schietpartijen tijdens de zogeheten ‘Holocaust door kogels’. De daders waren speciale eenheden van de SS, met cruciale logistieke assistentie van de Wehrmacht, lokale politie-eenheden en collaborateurs.

Niet de eerste, maar wel de meest grootschalige massa-executie van joden vond eind september 1941 plaats in het ravijn Babi Jar even buiten de Oekraïense hoofdstad Kiev. Na een reeks bomaanslagen door het Rode Leger dat zich kort daarvoor had teruggetrokken uit de stad, besloten de Duitse autoriteiten de joodse bevolking van de stad direct en volledig te vermoorden.

In enkele dagen werden 33.771 joden doodgeschoten of levend begraven in het ravijn Babi Jar – mannen, vrouwen en kinderen. De gebeurtenis stond niet op zichzelf: 2,2 miljoen slachtoffers van de Holocaust kwam om bij zulke massale schietpartijen; 2,6 miljoen mensen vonden de dood in de vernietigingskampen; een miljoen joden kwam om tijdens transport, in getto’s en gevangenissen.

In zijn nieuwe documentaire Babi Yar. Context laat de Oekraïense filmmaker Sergei Loznitsa enig licht schijnen op de gebeurtenissen. Loznitsa heeft zich als filmmaker gespecialiseerd in films over duistere episoden in de geschiedenis van Oost-Europa. Hij rijgt historisch beeldmateriaal aan elkaar – knap gerestaureerd en in sommige gevallen voorzien van nieuw geluid. De titel van zijn film Babi Yar. Context is echter misleidend: context ontbreekt juist. Loznitsa doet in zijn films nauwelijks aan een verklaring, toelichting of duiding.

Joods lijden

Het officiële aantal doden van Babi Jar werd in Sovjet-tijden vastgesteld op 100.000. „Dat cijfer is zonder twijfel veel te hoog”, weet de in Oekraïne gespecialiseerde Holocaust-onderzoeker Karel Berkhoff van het NIOD. Niet alleen joden, maar ook Roma, partizanen, krijgsgevangenen en Oekraïense nationalisten zouden in grote getale in Babi Jar de dood hebben gevonden, waarbij joodse slachtoffers plotseling in de minderheid waren. Berkhout: „Dat is onjuist. Het overgrote deel van de slachtoffers was joods. Babi Jar is een plaats van joods lijden.”

In Oekraïne is de massamoord op de joden tot op de dag van vandaag een moeilijk bespreekbaar thema. Oekraïeners waren niet alleen slachtoffers van Hitler, maar ook van Stalin. Bij het geheime protocol van het Molotov-Ribbentroppact van augustus 1939 kreeg Stalin West-Oekraïne in handen, dat tot dan toe onderdeel was van Polen. Na de inlijving van West-Oekraïne door de Sovjet-Unie volgden massale deportaties en executies. Een deel van de Oekraïners onthaalde daarom de Duitsers als bevrijders, toen Hitler op 22 juni 1941 de oorlog begon tegen de Sovjet-Unie.

Stills uit Babi Yar: Context

Dat is een hoofdstuk in de geschiedenis waaraan veel Oekraïners niet graag worden herinnerd. De huidige oorlog van Rusland tegen Oekraïne, inclusief de Russische propaganda-oorlog waarbij Oekraïners stelselmatig worden gebrandmerkt als ‘neonazi’s’, maakt een open en eerlijke omgang met het verleden vrijwel onmogelijk.

Over de moord op de joden kon eerder in de Sovjet-Unie niet of nauwelijks worden gesproken. Het antisemitisme was na de oorlog niet dood en beleefde in de nadagen van Stalin zelfs een opleving. De officiële staatsideologie schreef voor dat alle slachtoffers van de nazi’s aan elkaar gelijk waren als „vreedzame Sovjet-burgers”.

Daar kwam enige verandering in tijdens de periode van destalinisatie en ‘dooi’ in de jaren zestig. Denk aan het beroemde gedicht Babi Jar van Jevgeni Jevtoesjenko, waar Dmitri Sjostakovitsj een symfonie omheen schreef en de magistrale ‘documentaire-roman’ Babi Jar van Anatoli Koeznetsov. Maar de dooi zette niet volledig door.

Loznitsa verricht met Babi Yar. Context dus belangrijk werk, maar zelfs voor een specialist zoals Berkhoff blijft de film soms lastig te doorgronden. „Ik weet niet of je de film wel een documentaire moet noemen”, zegt hij. „Ik vermoed dat de maker vooral een kunstwerk heeft willen maken dat in de eerste plaats vragen bij de kijker moet oproepen.”

Propaganda

Vanuit historisch oogpunt heeft Berkhoff een en ander aan te merken op de film. Babi Yar. Context begint met beelden van de pogrom die in juni 1941 plaatsvond na de komst van Duitse troepen in Lviv. Maar het verhaal moet eigenlijk beginnen in september 1939, als Stalin West-Oekraïne afhandig maakt van Polen.

Berhhoff: „De gebeurtenissen van juni 1941 zijn niet te begrijpen zonder de voorgeschiedenis te kennen vanaf 1939. Maar lange tijd stond in alle Oekraïense schoolboeken, dat de Tweede Wereldoorlog begon in juni 1941.”

Het overgrote deel van de beelden in Babi Yar. Context is gemaakt voor propaganda. „Je ziet op beelden krijgsgevangen in colonne marcheren door de straten van Kiev. Maar je ziet niet dat een gevangene die het tempo niet meer kan bijbenen onmiddellijk wordt doodgeschoten. De werkelijkheid was vele malen erger dan de beelden.”

Stills uit Babi Yar: Context

Beelden van Russische krijgsgevangen die door Duitse militairen worden vrijgelaten en herenigd met hun geliefden vertellen slechts een deel van het verhaal; drie miljoen krijgsgevangenen stierven in Duitse kampen een hongersdood. Onjuist is ook de suggestie in de film dat de moord op de joden door Oekraïeners zonder verzet is aanvaard. „Er zijn wel degelijk mensen geweest die joden hebben geholpen en beschermd.”

Ook is de aandacht voor de massamoord op de joden zelf in de film volgens Berkhoff te kortstondig. „Waarom zijn de daders niet te zien? Van hen zijn portretten uit de oorlogstijd en enige filmopnamen uit Neurenberg beschikbaar. Dat heeft hij niet gebruikt.”

Andere beelden zijn daarentegen juist te weinig verhullend, meent Berkhoff. Babi Yar. Context laat van nabij geschoten beelden zien van SS’ers, die in 1946 publiekelijk zijn geëxecuteerd door ophanging in het centrum van Kiev. De beelden zijn ook nog eens voorzien van nieuwe, indringende geluidseffecten. „Dat had voor mij niet gehoeven. De daders blijven toch ook mensen.”

Babi Yar. Context is vanaf 28 april te zien in de Nederlandse bioscopen.