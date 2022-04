Actie bij jaarvergadering Ahold: ‘Klimaatverandering wacht niet, zeker niet op Ahold’

„De oudere aandeelhouder is bezig met het hier en nu, maar de jongere heeft vragen over de toekomst”, vatte een vragensteller woensdag in Zaandam de aandeelhoudersvergadering van Ahold Delhaize samen. Dat de eerste ‘live’ aandeelhoudersvergadering bij Ahold Delhaize sinds de coronacrisis in het teken zou staan van duurzaamheid, was te verwachten. De jongerentak van actiegroep Milieudefensie had al aangekondigd te demonstreren in Zaandam, en met kritische vragen te komen over de duurzaamheidsdoelen van het supermarktconcern.

Ahold Delhaize (75,6 miljard euro omzet in 2021) was één van de 29 Nederlandse bedrijven die in januari een brief van Milieudefensie ontving, waarin werd aangespoord haast te maken met verduurzaming en scherpere klimaatambities. In de brief liet Milieudefensie weten juridische stappen niet te schuwen als de beloftes niet toereikend zijn. Hoe effectief dit kan zijn, weten ze inmiddels bij Shell. Het energieconcern moest na een rechtszaak van Milieudefensie de uitstoot van zijn producten (ook de benzine aan de pomp) terugdringen om zo aan de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs te voldoen.

Alle doelen op een rijtje

Topman Frans Muller was dus gewaarschuwd en slaagde er woensdag in de angel uit de klimaatkwestie te halen, al voor de vergadering goed en wel was begonnen. Woensdagochtend publiceerde het supermarktconcern een 19 pagina’s tellend document op zijn site, dat zijn duurzaamheidsdoelen nog eens op een rijtje zette. De actievoerders van Milieudefensie, die de aandeelhouders in Zaandam verwelkomden met een spandoek en een groene loper, kregen een kopie uitgereikt.

In het 19 pagina’s tellende document herhaalt Ahold Delhaize dat het in 2050 naar ‘net-zero’ wil – nul uitstoot dus. Door over te gaan op elektrisch transport bijvoorbeeld. En door de CO 2 -uitstoot die vrijkomt bij het produceren van boodschappen met 15 procent terug te brengen. Hiervoor moeten de productieprocessen van boeren en leveranciers schoner worden. De supermarktketen belooft in november met nieuwe berekeningen te komen, nadat het meer leveranciers en producenten heeft gesproken over hun uitstoot.

In de beantwoording van vragen uit de zaal vormden de 19 pagina’s een effectieve bliksemafleider voor topman Frans Muller. Bij vragen van Milieudefensie verwees hij meermaals naar het klimaatdocument. „Een lege enveloppe”, zei woordvoerder Neele Boelens van de jongerentak van Milieudefensie naderhand aan de telefoon. „Vooraf was al duidelijk dat er niets nieuws in het document staat, en dat is teleurstellend.” Ook over Aholds belofte om in november met meer duidelijkheid te komen, is Milieudefensie sceptisch. „Dan zijn we alweer een jaar verder, terwijl klimaatverandering niet wacht”, aldus Boelens. „Zeker niet op plannen van Ahold Delhaize.”

Naast duurzaamheid speelden er nog andere kwesties bij de aandeelhoudersvergadering van Ahold Delhaize. De vraag in hoeverre het supermarktconcern mee moet met flitsbezorgers bijvoorbeeld. Deze week werd bekend dat Albert Heijn bij wijze van proef gaat samenwerken met maaltijdbezorgers Deliveroo en Thuisbezorgd.nl om boodschappen sneller thuis te bezorgen.