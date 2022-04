Aantal verkeersdoden in Nederland het laagst sinds 2015

Vorig jaar zijn er 582 mensen overleden aan een verkeersongeval, blijkt woensdag uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is het laagste aantal sinds 2015. Alleen in 2013 en 2014 lag het aantal verkeersdoden lager – toen waren het er jaarlijks 570.

De oorzaak van de daling is moeilijk aan te wijzen, zegt een woordvoerder van het CBS, maar hij vermoedt dat campagnes tegen alcohol- en WhatsAppgebruik achter het stuur een rol spelen. „Daarnaast is het mogelijk dat er een corona-effect is. De verkeersintensiteit nam af tijdens de lockdowns, en zeker toen er een avondklok was zag je dat er in de avonduren minder ongelukken waren.”

Vooral het aantal doden door een auto-ongeluk is hard afgenomen. In 2000 waren dat er nog 543, afgelopen jaar 175. Het aantal overleden fietsers blijft volgens het CBS min of meer stabiel, maar dinsdag meldde kenniscentrum VeiligheidNL dat het aantal fietsongelukken juist toeneemt. Dat zou deels komen doordat steeds meer mensen op een elektrische fiets rijden, en daar niet altijd even goed mee omgaan. De onderzoekers vinden dat meer fietsers een helm moeten dragen.

De helft van de verkeersdoden was vorig jaar zestig of ouder, terwijl die leeftijdsgroep ongeveer een kwart van de bevolking vertegenwoordigt. Ouderen hebben vaker dodelijke fietsongelukken, schrijft het CBS, terwijl jongere verkeersslachtoffers vaker bij een auto-ongeluk om het leven komen.

