62-jarige man aangehouden voor neerschieten reizigers in metro New York

De politie in New York heeft na een klopjacht een verdachte aangehouden voor het massale schietincident een dag eerder in een metro in stadsdeel Brooklyn. Dat heeft burgemeester Eric Adams woensdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Het gaat om de 62-jarige Frank R. James, die hoogstwaarschijnlijk alleen handelde. Hij riskeert volgens de openbaar aanklager een levenslange gevangenisstraf. Bij de aanval raakten 23 mensen gewond, van wie tien door kogels.

Hoewel de schutter aanvankelijk wist te ontkomen, liet die bij zijn vlucht talloze spullen achter, waaronder het gebruikte vuurwapen, een bijl, rookgranaten en de sleutel van een bestelbusje. Die sleutel is vervolgens gelinkt aan James, een inwoner van de stad. Het vuurwapen waarmee de slachtoffers zijn verwond, werd in 2011 door James aangeschaft in de staat Ohio.

Het motief voor het schietincident is nog onduidelijk. Op sociale media zijn video’s teruggevonden die afkomstig lijken te zijn van de Afro-Amerikaanse James. Hij noemt de Verenigde Staten daarin een racistisch land, dat wordt overspoeld door geweld. YouTube heeft zijn account volgens persbureau Reuters woensdag verwijderd vanwege „het overtreden van de richtlijnen” van het platform.

Rookgranaten in een overvolle metro ontnamen reizigers dinsdag het zicht, waarna 33 schoten werden afgevuurd met een semiautomatisch vuurwapen. Tien mensen werden geraakt, maar volgens de autoriteiten ziet het ernaar uit dat ze het allemaal gaan overleven. Zeker dertien anderen raakten gewond tijdens het vluchten of door het inademen van rook.