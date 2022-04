100.000 inwoners Marioepol wachten op evacuatie, gevechten bij staalfabriek

In de zwaar belegerde Oekraïense stad Marioepol wachten volgens lokale autoriteiten zo’n 100.000 mensen op een veilige evacuatie, zo meldt persbureau Reuters. De Oekraïense vicepremier Iryna Veresjtsjoek stelt dat het niet mogelijk is om woensdag evacuatieroutes uit de stad te openen, omdat Russische militairen bussen met evacués zouden tegenhouden en de afspraken over een staakt-het-vuren zouden negeren.

De Oekraïense overheid laat verder weten dat Rusland van plan zou zijn de Azovstal-staalfabriek bij Marioepol te bestoken. In de buurt van de fabriek wordt een zware strijd geleverd door overgebleven Oekraïense militairen. De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov wil dat zij zich overgeven, in navolging van de meer dan duizend Oekraïense mariniers die dit al zouden hebben gedaan.

De bondgenoot van president Vladimir Poetin zegt verder dat zo’n tweehonderd Oekraïense militairen bij de fabriek gewond zijn. Deze informatie is voor NRC niet te verifiëren. Een Oekraïense defensiewoordvoerder heeft woensdag gezegd dat hij „geen informatie” heeft over de vermeende overgave van de Oekraïense militairen.

