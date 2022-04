Zo uniek, eigenzinnig en visionair kan een blockbuster dus ook zijn

‘Ik zal je wreken vader. Ik zal je redden moeder. Ik zal je doden Fjölnir.’ Dat is het mantra van prins Amleth als hij als tienjarig jochie uit zijn koninkrijk wegroeit. Oom Fjölnir heeft zijn vader vermoord, koning Aurvandil, en greep de macht. Een trauma dat een kwart eeuw later de razernij voedt die Amleth als rus (roeier) en berseker (Viking-woesteling) zo goed van pas komt. Een blinde sjamaan – Björk – moet hem na de zoveelste zinloze slachtpartij aan zijn lotsbestemming herinneren. Oom Fjölnir is dan clanhoofd op IJsland, moeder Gundrún zijn echtgenote.

In het betoverende, subliem gruwelijke The Northman beschikte het Amerikaanse wonderkind Robert Eggers voor het eerst over een Hollywoodbudget, wat hem noopte tot concessies die hem dwarszitten. Niet nodig: dit heftige, even flamboyante als ernstige Vikingepos dompelt je onder in de rechtlijnige, fatalistische wereld van Vikingen in de negende eeuw waar magie, visioenen, monsters en goden realiteit zijn. Ook als Eggers hier en daar digitaal een penis moest weg gummen.

Vikingen zijn in de mode, die van Eggers zijn geen primitieve kooivechters voor wie macht recht is. Eggers, die zich baseert op grondige research, toont een complexe pre-christelijke beschaving. Keert een koning terug van een strooptocht dan volgt niet dat vertrouwde Vikingbacchanaal van vreten, zuipen, boeren en brallen, maar een plechtige, bijna stijve ceremonie.

Met cameraman Jarin Blaschke geeft Eggers geweld dynamiek en urgentie. Het duo koos lange shots met één camera die kijkers tot deelnemers maken: denk aan de recente oorlogsfilm 1917. Maar al wil Eggers geen glossy geweld, grandeur heeft het. Zie de aanval op een Slavisch dorp, vol botte wreedheid en bloeddorst. De Vikingen willen slechts buit en slaven, al het andere moet dood, kapot, in de fik. Overbodige dorpelingen worden in een brandende schuur samengedreven: de iconografie van nazi-misdaden. Toch moet Eggers beseffen dat gruwelen en gejammer achteraf het geweld niet minder aantrekkelijk maakt. In de bioscoop wil je de roes en de doodsangst beleven, als dader en als slachtoffer. En dat gebeurt in The Northman heftiger dan elders.

Als cinefiel bid je dat Robert Eggers’ unieke, radicale en meedogenloze geweldsvisioen een publiek vindt. Zulke visionaire blockbusters zijn veel te zeldzaam geworden.

Historisch epos The Northman. Regie: Robert Eggers. Met: Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Claes Bang, Ethan Hawke, Björk, Willem Dafoe. In: 75 bioscopen ●●●●●