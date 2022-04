Wim Helsen maakt een meelopende en pratende ‘stadsgeit’ tóch geloofwaardig

Het begint nog onschuldig. Wim Helsen (53) vertelt over een incident, eerder die dag. Hij vond een boete onder de ruitenwisser van zijn auto, maar geen uitleg over het waarom ervan. Hij belde voor opheldering naar de ‘instanties’, maar in plaats van duidelijkheid kreeg hij verwarring. De overheidsfunctionaris had haar openingszin (‘Ja?’) op dusdanige wijze uitgesproken dat Helsen begon te twijfelen aan de hele situatie. Werd hij in de maling genomen?

Het is de specialiteit van de Vlaamse cabaretier, tweevoudig winnaar van de Poelifinario: een ogenschijnlijk futiel voorval leidt een hele reeks gebeurtenissen in. In eerdere voorstellingen begon hij onder meer met een wachtrij op het toilet en met een indiscrete toespraak van een begrafenisondernemer. In zijn zesde solo Niet mijn apen, niet mijn circus zijn we ook getuigen van zo’n kettingreactie, die zich voltrekt tijdens een wandeling door Antwerpen. Ook een kever genaamd Gregor maakt zijn opwachting, dan weet je het wel. We zitten in Kafka, in de bevreemdende binnenwereld van Helsen. Of eigenlijk in een ‘hele grote mop’, zoals hij het zelf noemt.

Maar waarom vertelt hij deze mop eigenlijk? Die vraag zorgt voor spanning, die bovendien wordt verhoogd als Helsen meermaals te kennen geeft zelf ook niet precies te weten waarom hij deze mop vertelt. Hij suggereert dat de mop hem „overkomt”, het bizarre verhaal met hoofdrollen voor een pratende geit, een chagrijnige diender en Mafalda, het meisje van zijn turnclub op wie hij in zijn kindertijd heimelijk verliefd was. Zo nu en dan is het best een verwarrend verhaal, als je even niet oplet krab je je achter de oren waarom er ineens een auto in brand staat. Gelukkig is Helsen een innemend en beeldend verteller en wie zijn aandacht erbij houdt, wordt beloond.

Geloofwaardig

Niet mijn apen, niet mijn circus is een stilistisch meesterwerk met een ingenieus vertelperspectief. Helsen hanteert een gecompliceerde vertelinstantie die geregeld leidt tot humor, bijvoorbeeld als hij zegt: „Dat was Rudi, die is zich net vergeten voor te stellen.” Vervolgens als Rudi: „Hallo, ik ben de CEO uit de vorige mop.” Uiterst knap trekt Helsen je mee in een verhaal dat volstrekt origineel en bizar is. Dit doet hij door het verhaal ondanks evident ongeloofwaardig, tóch geloofwaardig en in zekere zin aannemelijk te maken. Bijvoorbeeld als hij geestig vertelt hoe er tijdens zijn tocht door Antwerpen plots een pratende „stadsgeit” met hem mee begon te lopen. Zowel geit als Helsen deden weinig verkeerd, maar toch kwam het Helsen slecht uit. Je kan het je voorstellen: je doet niks illegaals, maar het vóelt wel zo, wanneer je – zelfs zonder het te willen – zij aan zij met een geit door de stad loopt.

Dat Helsen geen betrouwbare verteller is, was aan het begin van de voorstelling al duidelijk. „Ik ben zelf het eerste slachtoffer van mijn eigen onbetrouwbaarheid”, had hij toen gezegd. Tergend lang houdt Helsen je in spanning waar die onbetrouwbaarheid toe dient. Uiteindelijk komt verlossing, zoals in eigenlijk al het werk van Helsen is zijn absurdisme functioneel. Niet mijn apen, niet mijn circus blijkt een strak gecomponeerde chaos, ook de terugkerende act waarin plots een opzwepend lied van Elvis klinkt en Helsen in marstempo over het podium begint te benen, dient een doel.

Helsen toont ons hoe standvastig mensen zich kunnen verzetten tegen iets dat helemaal niet bevochten hoeft te worden. Wat klein begint – die boete onder de ruitenwisser – loopt gruwelijk uit de hand. „Mag ik nog van grap veranderen?”, op een gegeven moment smeekt Helsen bijna aan zichzelf of hij de mop nog kan verlaten. Met zelfverzonnen logica kan je een heel eind meeklimmen in je eigen werkelijkheid, op den duur wordt het pad te stijl, zo blijkt. Na een wonderbaarlijk verhaal is het een hele sensatie als duidelijk wordt dat Helsen al die tijd wat zinnigs aan het zeggen was.

Cabaret Wim Helsen – Niet mijn apen, niet mijn circus Gezien: 9/4, Arenbergschouwburg Antwerpen. Nederlandse tournee t/m 31/5. Info: bunkertheaterzaken.nl ●●●●●