Wanneer ben je aan het laadpaalkleven?

Bij tankstation Den Ruygen Hoek-Oost in de buurt van Schiphol rijden de elektrische auto’s af en aan. Er is een snellaadpunt waar je je auto in een kwartier kan bijladen tot een bereik van driehonderd kilometer. Elhossein Bougafer uit Burgerveen laadt zijn auto hier in zijn werkpauze op. „Het is asociaal als je langer op een laadplek staat dan nodig is”, vindt Bougafer, inspecteur bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaalde maandag dat eigenaren van elektrische auto’s hun voertuig moeten verplaatsen „zodra” de batterij vol is. Anders riskeren ze een boete van 95 euro. Vooral in binnensteden willen laadplekken nog weleens lang bezet blijven. „Een uurtje of twee kan je wel blijven staan na het laden. Langer echt niet”, zegt Sander Bisschop uit Nootdorp, nadat hij het raam van zijn Audi e-tron heeft laten zakken. Dat mensen soms beboet worden als hun auto er na een laadbeurt nog staat, dat wist de 51-jarige directeur van een techbedrijf niet. „Maar ik ben het er wel mee eens dat er strenger op wordt toegezien”, zegt Bisschop

Er zijn in Nederland zo’n 400.000 elektrische auto’s en ongeveer 87.000 publieke laadpunten.

De rechter deed de uitspraak maandag nadat een elektrische rijder tegen een boete in beroep was gegaan. Twee uur na het laden had de wagen nog bij een laadpaal in Noordwijk gestaan. Terwijl de gemeente had bepaald dat het „langdurig” bezet houden van een laadplaats na het laden verboden is.

‘Officier van Justitie wist het ook niet’

„Maar wat is ‘langdurig’?”, vraagt Maarten Hachmang zich af. „Niemand die het precies weet”, zegt hij. Hachmang is de oprichter van Laadpas Top10, een site die tarieven voor elektrisch laden vergelijkt. De rechter bepaalde maandag dat twee uur „duidelijk” langdurig is.

Ook Hachmang kreeg ooit een boete voor ‘laadpaalkleven’ in Noordwijk. Hij ging een dagje met zijn gezin naar het strand en sloot zijn auto om half één ’s middags aan op een laadpaal. Rond vijf uur keerde Hachmang terug en prijkte er een bekeuring van 95 euro onder de ruitenwisser. „Inclusief laden had ik 4,5 uur aan de laadpaal gehangen. Dat leek mij niet extreem lang”, zegt Hachmang. Laadtijden kunnen per auto en laadpunt enorm verschillen, Hachmang zegt dat zijn laadtijd in Noordwijk vier uur in beslag had genomen.

Hij ging in beroep en werd in het gelijk gesteld. De parkeerwachter had onvoldoende gemotiveerd waarom de boete was uitgeschreven. Zo was niet vastgelegd hoelang Hachmangs auto na het laden nog bij de laadpaal stond. „Ik heb destijds aan de officier van justitie gevraagd wat de definitie van laadpaalkleven is. Die kon het ook niet zeggen”, aldus Hachmang.

Hij vreest verstrekkende consequenties van het vonnis begin deze week. Hachmang wijst erop dat het voor een parkeerwachter niet altijd duidelijk is of een auto is opgeladen of niet. „Er zijn steeds meer palen die tijdelijk stoppen met laden als de stroom duur is, of wanneer er weinig duurzame stroom is. Dan zou een parkeerwachter kunnen denken dat een wagen vol is en direct een boete kunnen uitschrijven”, zegt Hachmang.

Hij vreest ook dat de schaarste aan parkeerplaatsen toeneemt als elektrische rijders sneller hun auto bij de laadplek weghalen. Hachmang: „Die moeten ze dan op een gewone plek zetten, terwijl benzine- of dieselrijders niet bij een laadpaal mogen staan. Zo houdt een elektrische rijder min of meer twee plekken bezet.”

Sociale controle

Mevrouw Stam uit Wassenaar leest net het arrest van het hof op haar telefoon. Terwijl haar leaseauto, een Jaguar I-Pace, wordt opgeladen. „Ik sta nooit langer bij een laadpaal dan nodig is. Dat zou ik ook echt niet durven.” Ze maakt lange afstanden en laadt haar auto voornamelijk op bij snellaadstations. „Ik kan me wel voorstellen dat ze die boetes uitschrijven. Veel laadpunten zijn altijd bezet.”

In Wassenaar zorgt sociale controle er volgens Stam voor dat auto’s niet te lang bij een laadplek staan. „Je belandt gelijk in de buurt-app. Met een foto van ‘wiens auto staat hier?’” Maar je auto verplaatsen zodra die vol is, komt niet altijd goed uit, zegt Stam. „Om er midden in de nacht uit te moeten om een boete te voorkomen, dat zou ik wel vervelend vinden.”

Vincent Everts van de Vereniging Elektrische Rijders vreest ook de nadelige gevolgen van het vonnis. Zo zouden elektrische rijders ervoor kunnen kiezen het laden op een langzamere stand te zetten, zodat ze langer bij een laadplek mogen staan. „Wij gaan als vereniging goed nadenken over deze uitspraak en hopen uiteindelijk met de overheid tot één duidelijk laadpaalbeleid te komen”, zegt Everts. Nu verschillen de regels nog per gemeente.

Maarten Hachmang van Laadpas Top10 denkt aan een eenvoudige oplossing. Hij stelt voor dat elektrische rijders maximaal acht uur bij een publieke laadpaal mogen staan. Dat is inclusief de laadtijd. De meeste elektrische auto’s zijn dan wel opgeladen. „Dan is er tenminste duidelijkheid”, zegt Hachmang. Het is wel de vraag of de gemeenten acht uur niet te lang vinden.