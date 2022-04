De verovering van Marioepol kan nog vele dagen en soldatenlevens gaan kosten​

De fabriek was gehuld in witte rook of nevel. Omstanders kregen een zoete smaak in de mond. En daarna: benen „als watten”, oorsuizen, hartkloppingen. Een getroffen burger in Marioepol vertelt dat hij er maar ternauwernood in slaagde om terug te rennen naar de schuilkelder: „en dat was tien meter.” Zijn oudere moeder kreeg een hartstilstand en moest verschillende malen worden gereanimeerd, vertelt hij. Ook een derde persoon, een militair, werd onwel.

De beelden zijn gemaakt door het bataljon Azov, dat de ingesloten stad Marioepol in het zuiden van Oekraïne verdedigt. Volgens de commandant, Denis Prokopenko, hebben Russische militairen afgelopen maandag een „giftige stof” ingezet, mogelijk een chemisch wapen. Volgens een militaire arts – zijn naam wordt niet genoemd – in Marioepol duiden de symptomen op het gebruik van „zeer giftige stoffen met een verstikkend karakter”. Zowel in Kiev als in het Westen reageerde men ongerust op het bericht, maar dat het daadwerkelijk om een chemisch wapen ging is tot nu toe niet bevestigd.

Inwoners van de havenstad dragen hun bezittingen over een verwoeste straat. Foto Alekander Ermochenko/Reuters

„Er is een theorie dat het om fosformunitie gaat”, zei de Oekraïense onderminister van Defensie Hanna Maljar. Fosforgranaten worden onder meer gebruikt om rookgordijnen te leggen en de vijand het zicht te ontnemen. Maar witte fosfor veroorzaakt niet alleen ernstige brandwonden, de stof is ook giftig. Zowel de Britten als de Amerikanen als de Oekraïense regering hebben laten weten nader onderzoek te doen.

Het incident deed zich voor bij de enorme smeltovens van ‘Azovstal’ even ten oosten van het centrum van Marioepol. Russische militairen en pro-Russische milities hebben de afgelopen dagen geprobeerd de staalfabriek te veroveren, maar Oekraïense militairen bieden verbeten weerstand.

Ten minste 10.000 burgers omgekomen

Als de Russen inderdaad chemische wapens zouden inzetten, wordt opnieuw een ‘rode lijn’ overschreden, zo liet de Britse staatssecretaris van Defensie weten: „Het gebruik van chemische wapens zal niet zonder gevolgen blijven.”

Feit is dat de Russische belegeraars al wekenlang over de schreef gaan bij hun pogingen om Marioepol te veroveren. In de afgelopen weken is de stad door artilleriebeschietingen en bombardementen uit de lucht grotendeels in de as gelegd. Een ziekenhuis en kraamkliniek werd beschoten en het theater van Marioepol, waar honderden burgers dekking zochten, werd gebombardeerd. Volgens burgemeester Vadym Bojtsjenko zijn ten minste 10.000 burgers van de stad omgekomen en kan het dodental uitkomen op 20.000, nu „de straten bezaaid zijn met lijken”. In de afgelopen weken liepen pogingen om burgers te evacueren naar het Oekraïense achterland in de soep, omdat de konvooien werden beschoten. Tegelijkertijd werd een groot deel van de bevolking afgevoerd naar Rusland. De Oekraïense president Zelensky sprak dinsdag over de deportatie van „honderdduizenden” Oekraïense burgers uit de Donbas. Niettemin zouden er zich nog altijd zo’n 120.000 burgers in Marioepol bevinden – waarschijnlijk onder erbarmelijke omstandigheden.

Zolang Marioepol niet definitief is ingenomen, verliezen de Russen er elk uur kostbare mannen en materieel

Na weken van gevechten hebben Russische troepen de havens van Marioepol veroverd en het grootste gedeelte van de stad in handen. Volgens gegeven van het Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW) hebben de Oekraïense verdedigers – behalve Azov de 36ste Mariniersbrigade – nog twee ‘pockets’ in handen: een stedelijk gebied in het westen van de stad en een brede industriële zone die zich uitstrekt van het complex van Azovstal aan zee tot de fabrieken van ‘Azovmasj’ in het noorden van de stad. De fabriekshallen zijn opgetrokken uit gewapend beton en daarmee bijna onneembare vestingen voor de vijand. Ter vergelijking: in het najaar van 1942 kostte het de Duitse Wehrmacht meer dan vijf weken om het industriegebied van Stalingrad te veroveren op het Rode Leger.

Marioepol Het verwoeste interieur van een theater in Marioepol.

Maandag beklaagde de Oekraïense mariniersbrigade zich in een verklaring over het gebrek aan steun uit Kiev. „Meer dan een maand hebben de mariniers gevochten zonder aanvoer van munitie, eten en water, drinkend uit waterplassen en sneuvelend bij bosjes”, zo citeert de Kyiv Post de Facebookpagina van de eenheid. Inmiddels zou de helft van de brigade gesneuveld of gewond zijn. Maar van opgeven willen noch de mariniers, noch het bataljon Azov iets weten – ondanks een eerdere oproep van Zelensky waarin de president de verdedigers van Marioepol ontsloeg van hun verantwoordelijkheid te vechten tot de dood.

‘Chemische troepen’

Daarmee kan de verovering van Marioepol nog vele dagen – en erger voor Rusland – vele soldatenlevens gaan kosten. Nu Moskou de strijd in het noorden van Oekraïne heeft opgegeven kunnen er in het oosten troepen worden aangevoerd voor een beslissende slag in de Donbas. Pantservoertuigen van Russische luchtlandingseenheden die eerder betrokken waren bij gevechten ten noorden van de Oekraïense hoofdstad zijn inmiddels al gesignaleerd ten oosten van Charkov, op weg naar het front. Maar zolang Marioepol niet definitief is ingenomen zal de stad op de zuidelijke flank troepen blijven binden en verliezen de Russen er elk uur kostbare mannen en materieel.

Edoeard Basoerin, de woordvoerder van de ‘volksmilitie’ van Donetsk, zei dat er geen pogingen meer zouden worden gedaan om de fabrieken van Azovstal te veroveren – dat zou alleen maar tot nog meer verliezen leiden. Volgens Basoerin moesten de „chemische troepen” de verdedigers gaan „uitroken”.