Vakbonden en werkgevers akkoord over jeugdzorg-cao

Jeugdzorg Nederland heeft samen met de vakbonden overeenstemming bereikt over een nieuwe cao. Dat meldt de branchevereniging dinsdag. De onderhandelingen hebben maanden stilgestaan vanwege een conflict met het Rijk over de financiering van de jeugdzorg. Vorige maand demonstreerden duizenden jeugdzorgmedewerkers op het Malieveld in Den Haag tegen voorgenomen bezuinigingen in de jeugdzorg.

Jeugdzorg Nederland heeft met FNV, CNV en FBZ een stapsgewijze loonstijging, oplopend tot 8 procent, afgesproken. Ook ontvangen jeugdzorgmedewerkers in juli een eenmalige uitkering van 250 euro. Verder zijn afspraken gemaakt over thuiswerken en een hogere kilometervergoeding voor zakelijke reizen tijdens werkuren. Jeugdzorgorganisaties hebben tot slot beloofd dat ze de werkdruk van jeugdzorgmedewerkers zullen verminderen. De nieuwe cao geldt tot 1 januari 2024.

Impasse

Het grootste obstakel tijdens de onderhandelingen bleek dat het Rijk niet wil opdraaien voor extra geld voor de jeugdzorg. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg en krijgen daar geld voor van het Rijk. Snel na de invoering van deze decentralisatie hebben gemeenten de financiële tekorten steeds zien oplopen. Een onafhankelijke arbitragecommissie oordeelde in 2021 dat gemeenten gecompenseerd moeten worden door het Rijk. Maar het nieuwe kabinet wil vanaf 2025 structurele bezuinigingen doorvoeren van 500 miljoen euro. Het resultaat: een maandenlange impasse in de onderhandelingen.

Paul van der Linden, bestuurder van Jeugdzorg Nederland, stelt dat deze impasse „werd doorbroken toen de werkgevers besloten niet langer te wachten op garanties voor tariefverhoging van de gemeenten”. Volgens hem nemen de werkgevers daarmee „een risico”, al zegt hij ervan uit te gaan „dat gemeenten alsnog over de brug komen en hun tarieven bijstellen”. De FNV schrijft dat de staking van afgelopen maand ervoor heeft gezorgd dat de betrokken partijen weer met elkaar om de tafel zijn gaan zitten. Dat de cao drie jaar geldt, geeft volgens de vakbond „rust en duidelijkheid”.