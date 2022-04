Toonaangevende Belgische operacomponist Philippe Boesmans overleden

Philippe Boesmans was een grote naam in zijn geboorteland België. Maar ook daarbuiten, zeker in Frankrijk, gold Boesmans als een voornaam operacomponist. Om onduidelijke redenen bereikte zijn werk maar mondjesmaat de Nederlandse podia, terwijl zijn muziek in België decennialang een breed publiek aansprak. Zondag overleed Boesmans, 85 jaar, na een korte ziekte.

Boesmans’ bekendste werk was de opera Reigen (1993), op een libretto van Luc Bondy naar het geruchtmakende toneelstuk van Arthur Schnitzler over seksuele ontmoetingen. Het was de eerste Belgische opera van de twintigste eeuw die internationaal ingang vond en repertoire hield, met uitvoeringen van Wenen tot New York. Ook in Nederland was Reigen te zien, onder meer in 2007 bij de toenmalige Opera Studio. Met Bondy werkte Boesmans vervolgens vaker samen, zoals voor de opera Yvonne, princesse de Bourgogne (2009), bekroond met de prijs voor beste creatie van de Franse muziekpers. NRC vond Bondy’s regie indertijd te statisch, maar beoordeelde de muziek van Boesmans als ‘aantrekkelijk’.

De Munt

De premières van Reigen en Yvonne vonden plaats bij de Munt, het Brusselse operahuis waarmee Boesmans’ carrière nauw verbonden is geweest. Al zijn opera’s componeerde hij (mede) voor de Munt. Het was directeur Gerard Mortier die hem de opdracht gaf voor zijn eerste opera, La passion de Gilles (1983), waarna Boesmans van 1985 tot 2007 huiscomponist van de Munt was. Toen het operagebouw in 2017 de deuren weer opende, na een sluiting van twee jaar wegens ingrijpende verbouwingen, was het met Boesmans’ opera Pinocchio, die een paar maanden eerder in het festival van Aix-en-Provence ten doop was gehouden. In december zal in Brussel Boesmans’ laatste opera in première gaan, On purge bébé, een komedie naar het gelijknamige blijspel (1910) van de Franse vaudeville-schrijver Georges Feydeau.

„We willen ons Philippe herinneren om zijn humanisme, zijn humor en zijn generositeit”, zegt Munt-directeur Peter de Caluwe in een persbericht waarmee het operahuis Boesmans’ overlijden maandag bekendmaakte. „Zijn artistieke inbreng voor de Munt en voor de hedendaagse opera is van onschatbare waarde. Hij fungeerde als klankbord voor drie opeenvolgende Muntdirecteurs.”

Boesmans werd in 1936 geboren in Tongeren en studeerde piano in Luik. Volgens radiozender Klara kreeg Boesmans van zijn pianodocent het advies om géén pianist te worden. Vanaf 1961 werkte hij als producer bij de RTBF, de Franstalige publieke omroep van België, en in die periode begon hij met componeren, zonder formeel les te nemen. Met succes: in 1971 won hij de Prix Italia voor Upon la-mi voor stem, hoorn en ensemble. Boesmans componeerde aanvankelijk vooral kamermuziek en orkestwerken, incidenteel ook voor stem, zoals de Trakl-lieder (1988) voor sopraan en orkest. Maar gaandeweg legde hij zich vrijwel uitsluitend toe op opera. Voor zijn oeuvre ontving hij in 2000 de Prix Honegger. De productie van zijn opera Au monde (2014) bij de Munt werd bekroond met de International Opera Award 2015 voor beste uitvoering.