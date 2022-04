Tijdens de ramadan zoeken moslims en christenen naar ‘een gedeelde taal’

De eieren en jus d’orange liggen naast de dadels, anijszandkoekjes en chebekia – een honingkoek. Een zanger leidt de maaltijd in met een gebed, waarop een deel van de tientallen aanwezigen de ogen sluiten. Hier, in het Andalusisch cultuurcentrum MAQAM in Amsterdam, komen christenen en moslims samen.

Twee leden van het Amsterdams Anda-lusisch Orkest laten een samenspel van christelijk-Palestijnse en islamitisch-Marokkaanse muziek horen. Daarna beschrijven tafelgenoten elkaar, ze mogen „zelf niks corrigeren”. De vooroordelen die daaruit komen, vormen de basis voor een gesprek.

Terwijl de avond valt, is de groep – moslims, christenen en anderen – bijeengekomen om meer over elkaar te leren. Ze breken samen het vasten tijdens de iftar, de maaltijd die moslims na zonsondergang nuttigen tijdens de ramadan. De ramadan en christelijke vastenperiode vallen dit jaar voor het eerst sinds 1995 samen. In de basis hetzelfde idee, maar in werkelijkheid lijken het gescheiden werelden.

Dat wil het initiatief van het ‘interlevensbeschouwelijk studentenplatform voor zingeving’ New Connective, van de faculteit religie en theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, VU Vereniging en de Protestantse Kerk Amsterdam, deze avond doorbreken. Ze organiseren, sinds de terroristische aanslagen van 2015 in onder andere het Parijse hoofdkantoor van Charlie Hebdo en het poppodium Bataclan, meermaals per jaar dit soort ‘Grote Vooroordelen Diners’.

‘Drink je ook geen water?’

„Als er ramadan is, lijkt het wel of er twee werelden zijn: de innerlijke en buitenwereld”, vertelt Esra Terzi (36) tijdens het eten. Ze is docent aan de lerarenopleiding in Rotterdam. „Ik denk dat de ‘autochtone Nederlanders’, excuses voor die bewoording, terughoudend zijn met vragen stellen over de ramadan.” Sommige clichés, zoals ‘drink je ook geen water?’, komen altijd langs, zegt Terzi. „Vraag dan door, denk ik. Er zit veel meer achter. Het is een periode van bezinning. Je staat een deel van je inkomen af, er is onthouding op allerlei terreinen, je weegt je woorden. Die energie is heel mooi.”

Het protestantse vasten stelt niet zo veel voor, erkent Herman Koetsveld. Hij is predikant van de Westerkerk. „Het begrip ‘veertigdagentijd’ is nog maar recent gaan leven. Het gold altijd als ‘iets van de katholieken’.” De vastentijd draait voor hem om het nadenken over grote kwesties: „Het slavernijverleden, klimaat, institutioneel onrecht. Die ongelijkheid werkt door, we hebben wat recht te zetten.”

Deelnemers denken dat een „nauwe band” tussen religies mogelijk is.

Eerder op de avond, in de Westerkerk in Amsterdam, heeft dezelfde groep christenen en moslims zich rondom het preekgestoelte verzameld. Ze zijn relatief jong, veelal vrouw. „Ik ben van de generatie-9/11”, vertelt publicist en islamdeskundige Enis Odaci aan de aanwezigen. „Na die aanslagen kwam ik terug van vakantie uit Turkije en werd ik opeens ‘de moslimcollega’. Een vergadering werd stilgelegd zodat een collega me kon vragen: ‘Wat vind jij nou van New York?’ Ik raakte van slag, omdat ik werd gereduceerd tot mijn moslim-zijn.”

Odaci en Koetsveld zijn bevriend geraakt in 2009 nadat Koetsveld, samen met andere Twentse predikanten, zich uitsprak in een manifest tegen de „taalverruwing van Geert Wilders en uitsluiting van mensen puur op hun geloof” – zoals Odaci in een geschreven antwoord aan Koetsveld destijds parafraseerde.

Omdat Odaci merkte dat hij zich „moest verhouden tot de islam”, begon hij zich als „cultuurmoslim” – iemand die zich niet „strikt houdt aan de religieuze rituelen” – steeds meer in zijn geloof te verdiepen. „Toen ik dat manifest zag, dacht ik: God zij dank! Of Allah zij geprezen”, zegt Odaci, waarop de aanwezigen beginnen te lachen. „Ik wilde al zo lang weerwoord van de christenen over Wilders, die het christendom kaapte om moslims weg te zetten.”

Samen zoeken Odaci en Koetsveld naar een „gezamenlijke taal van vertrouwen”. Odaci: „Uitgaan van de medemenselijkheid van de ander. Dan vraag je naar wat iemand inspireert in het leven in plaats van waarom ze een hoofddoek draagt.”

De nichtjes Yousra Talmssou (23) en Lamia Azrour (23) uit België zijn speciaal voor deze avond naar Amsterdam afgereisd om „het onbekende bekend te maken”. Ze zijn praktiserend moslim. Volgens Talmssou en Azrour is er te weinig „dialoog tussen christenen en moslims”. „Ik denk dat mensen te veel met hun eigen denkwijzen bezig zijn”, zegt Talmssou. De twee zien in de vriendschap tussen Koetsveld en Odaci bewijs dat een „nauwe band” tussen religies mogelijk is.

„Ik had vroeger meer vrienden van andere religies”, vertelt Azrour. „Ik ben nieuwsgierig naar anderen, maar ik voel me minder begrepen door hen.” Ze is positief verrast door de avond: „Ik heb geleerd dat er toch respect is in de mensheid. Dat je met verschillende religies door één straat kan.”

Dappere agnost

Terug naar het gezamenlijke avondmaal. Een bebaarde man, die zichzelf een „laffe agnost” noemt, helpt aan het einde van de avond de tafels af te ruimen. „Ik stap normaal niet zo snel op iemand af.” De bijeenkomst heeft hem „een klein beetje vertrouwen” gebracht. In het voorbijgaan tikt een vrouw de man glimlachend op de schouder: „Ik vind je een heel dappere agnost.”

