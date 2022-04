Martina Merz: tegen wil en dank de machtigste vrouw in de Duitse industrie

In de werkkamer van Martina Merz in het glazen hoofdkantoor van ThyssenKrupp in Essen staan weinig spullen. Op het stabureau staat een kleine replica van De Denker van Rodin. Een symbool, vindt Merz, van de inspanning die denkwerk soms kan zijn. Aan de muur hangt een fotomontage die ze van het personeel heeft gekregen. Die toont Merz in een staalarbeidersoutfit. Daarboven een woordgrap: „Meiden horen achter de oven.”

De montage, opgemerkt door een journalist van het Duitse blad Manager Magazin, is een ironische knipoog van jewelste. Martina Merz (1963) geldt als de machtigste vrouw in de Duitse industrie. Sinds ze in 2019 een opmerkelijke overstap maakte vanuit de raad van commissarissen, geeft ze leiding aan industrieconcern ThyssenKrupp (2021: ruim 101.000 werknemers, 39,6 miljard euro omzet). Geen enkele vrouw in Duitsland leidt een bedrijf dat meer personeel heeft.

Haar baan staat bekend als bijzonder moeilijk – de uitdrukking ‘Mission Impossible van het Ruhrgebied’ duikt weleens op in Duitse media. ThyssenKrupp, actief in sectoren die variëren van staalproductie tot waterstoftechnologie, draait al jaren slecht, maakt regelmatig verlies, is log en onoverzichtelijk en heeft forse schulden. Waar conglomeraten als Siemens, Philips en General Electric zich eerder succesvol opsplitsten, op zoek naar meer focus en rendement, blijft dit bij ThyssenKrupp een lijdensweg. Merz’ voorgangers slaagden er niet in het industrieconcern op te lappen.

Merz leek lange tijd op de goede weg. Ze verkocht bijvoorbeeld in 2020 de liftdivisie, wat 17 miljard broodnodige euro’s opleverde. Ook andere delen van ThyssenKrupp splitste ze af, zoals de mijnbouwmachines. Ze schrapte achtduizend banen, twee derde van het streefdoel. Maar een paar weken voor het besluit over haar contractverlenging zal vallen – Merz blijft officieel tot begin 2023 – liggen er lastige vragen op tafel.

De transformatie is nog lang niet voltooid, en dreigt zelfs te stokken. Een oplossing vinden voor de kwetsbare staaltak, die forse investeringen vereist, is ook Merz nog niet gelukt. De oorlog in Oekraïne compliceert de situatie nog eens. Wie wil nu bijvoorbeeld de staaldivisie kopen? Merz waarschuwde in maart dat ThyssenKrupp voorlopig geen opties ziet voor een verkoop. En wat doen de hoge grondstofprijzen met de magere marges van het concern? De uitdaging voor Merz leek niet groter te kunnen worden, maar dat is wel gebeurd.

Wie is deze vrouw – naar eigen zeggen géén voorbeeld voor andere vrouwen – die een Duits icoon de toekomst in probeert te loodsen?

Een staalfabriek van ThyssenKrupp in Duisburg. Foto Marcel Kusch/AFP

Vies, vettig werk

Haar begeleider vindt het maar niks. Als Martina Merz haar studie aan de technische hogeschool in Stuttgart begint, wil ze de richting van de productietechniek op. Maar ja, dat vakgebied trekt nauwelijks vrouwen, en het is vies, vettig werk, met olie en machineonderdelen.

Merz zet toch door. Want bij productietechniek heb je ook veel te maken met andere mensen, en dat contact wil ze graag.

Die vroege anekdote, opgetekend in een zeldzaam vroeg interview in de Stuttgarter Zeitung in 2007, tekent haar. Merz’ vier decennia lange carrière in de Duitse industrie combineert een liefde voor techniek met een talent voor werken met mensen. Plus een geloof dat je alles kunt doen wat je wil – ook als vrouw.

Merz, afkomstig uit een dorpje in het zuidwesten van Duitsland, gaat na haar studie aan de slag bij industrieconcern Bosch – bekend van de wasmachines, maar ook producent van allerlei auto-onderdelen. Eerst op de fabrieksvloer tussen de machines, maar al snel blijkt ze meer talenten te hebben.

Ik werk graag voor bedrijven die in een existentiële crisis verkeren Martina Merz topvrouw ThyssenKrupp

Merz is goed in leidinggeven. Nog voor ze dertig is, eind jaren tachtig, heeft ze bij de fabriek waar ze werkt een handvol mensen onder zich die ouder zijn dan zij. Ze werkt zich daarna in stilte op binnen het concern. In 2001 is ze de baas van de divisie die autodeurhendels maakt – goed voor 2.000 werknemers.

Waarom is Merz zo’n goede manager? Over haar tijd bij Bosch is relatief weinig bekend – ze zit niet in de bedrijfstop en treedt zelden in de openbaarheid. Wel heeft ze het later af en toe over twee motto’s, die inzicht geven in hoe ze werkt. Één: de beste inspiratiebron is de manier waarop een jonge moeder omgaat met haar kind. Namelijk: met een eigen koers waaraan ze geen concessies doet en vol affectie, aldus de kinderloze Merz. De tweede: slechte managers gaan lastige onderwerpen uit de weg.

Met andere woorden: Merz werkt hard én is standvastig, laat zich emotioneel niet meeslepen en houdt scherp het einddoel in het oog. Ook als daar ontslagen voor nodig zijn. Bij de deurhendeldivisie schrapt ze flink wat banen. „Ik werk graag voor bedrijven die in een existentiële crisis verkeren”, zal ze er later over zeggen. „Dan kun je aan het einde terugkijken en zeggen: het is gelukt.”

In 2015 vindt Merz het wel mooi geweest. Ze heeft dan net drie jaar vanuit Parijs leiding gegeven aan Chassis Brakes International – voortzetting van de Bosch-divisie voor autoremmen die ze bij de verkoop blijft leiden. Ze houdt van remmen, zegt ze daar graag: een heel „emotioneel” product. Op elk continent remmen mensen weer anders. Agressief in Europa, rustiger in de Verenigde Staten.

Merz kiest voor een kalmer leven, dat ze invult met commissariaten. Bij Volvo, bij het Belgische staalbedrijf Bekaert. En bij ThyssenKrupp.

’Niet trots’ op benoeming

Merz heeft zich nauwelijks uitgelaten over de omstandigheden rond haar benoeming als topvrouw. Een keer zei ze dat ze er „niet trots” op was.

In het voorjaar van 2019 zijn aandeelhouders en de raad van commissarissen (rvc) van ThyssenKrupp helemaal klaar met bestuursvoorzitter Guido Kerkhoff. Hij zet geen heldere koers uit, het blijft onduidelijk waar hij met het bedrijf naartoe wil. Een fusieplan van de staaldivisie met Tata Steel is spaak gelopen.

Maar wie moet de boel overnemen? Naar verluidt polst de rvc meerdere bekende mannen uit het Duitse bedrijfsleven – onder wie Nederlander Marijn Dekkers, die eerder chemieconcern Bayer leidde. Maar niemand wil bij ThyssenKrupp aan de slag. Te ingewikkeld, te hoog afbreukrisico. Dus besluit Merz, president-commissaris, het maar zelf te doen.

De keuze is opmerkelijk. Niet alleen van Merz zelf, die het beoogde rustige slot van haar bestuurlijke carrière opeens laat voor wat het was. Maar ook van de aandeelhouders en rvc die instemmen: tot dusver heeft Merz nooit leidinggegeven aan meer dan een paar duizend mensen.

Toch zijn er ook duidelijke redenen om voor Merz te kiezen. Ze heeft een onberispelijke managementcarrière gehad. En ThyssenKrupp lijkt behoefte te hebben aan een buitenstaander die harde keuzes kan maken.

ThyssenKrupp, staalleverancier voor de West-Duitse economische boom na de Tweede Wereldoorlog, is emotie – en dat lijkt voorgangers van Merz die binnen het bedrijf carrière maakten wel eens in de weg te hebben gestaan. Niemand kreeg een opsplitsing van de grond. Maar de relatief ongebonden Merz lijkt daar geen last van te hebben. De winstgevende lifttak verkopen, in zekere zin het hart van het concern? Moet wel, het geld is nu eenmaal nodig. En ja – natuurlijk is de staaltak „identiteitsbepalend” voor ThyssenKrupp, zei ze in 2020 tegen de Süddeutsche Zeitung. Maar dat gaat dus geen rol spelen in hoe ze het bedrijf bestuurt. „Ik ben een rationeel mens.”

Simone de Beauvoir

Met haar benoeming in 2019 lijkt het er even op dat Merz de eerste topvrouw wordt van een bedrijf in de hoofdindex van de Duitse effectenbeurs. Alleen: vlak voor haar aantreden valt ThyssenKrupp uit die DAX.

Toch geldt Merz sinds haar aantreden als de machtigste vrouw in de Duitse industrie. Niet dat ze zichzelf als voorbeeld ziet. Omdat ze niet getrouwd is, en kinderloos, wekt ze naar eigen zeggen de indruk dat je als vrouw alleen een goede carrière kan hebben door offers te brengen in je privéleven.

Achter die opmerking gaat een visie schuil waarin Merz sowieso niet graag de nadruk legt op haar vrouw-zijn. Merz is liefhebber van de Franse filosoof Simone de Beauvoir, wier boeken ze bijna allemaal gelezen zegt te hebben – behalve het bekendste boek, De tweede sekse. Dat vindt ze „te feministisch”, zei ze begin dit jaar in een podcast van het Duitse blad Wirtschaftswoche. Nee, echt inspirerend is De Beauvoirs overtuiging dat je je lot in eigen handen moet nemen.

Daarbij verwijst Merz vaak naar haar eigen moeder. Die vluchtte uit het door de Russen na de oorlog geannexeerde Oost-Pruisen en kwam terecht aan de andere kant van Duitsland, in het kleine dorpje Durchhausen in Baden-Württemberg. Daar richtte ze het eerste vrouwenvoetbalteam op, liet haar dochters in broek naar de kerk gaan, en trouwde een zoon uit een prominente dorpsfamilie, tegen de zin van haar schoonouders.

Je kunt als vrouw gewoon alles doen wat je wil, wil Merz maar zeggen. „In de huidige discussie valt mij nog te vaak de slachtofferrol op”, zei ze in 2021 tegen Manager Magazin. „Zo heb ik mijzelf niet gezien. Ik ben ook niet voor quota.”

Met die houding is Merz ver gekomen – om nu voor de ultieme opgave uit haar carrière te staan.

Of ze ook deze keer slaagt een bedrijf uit een existentiële crisis te halen of niet, ze weet in ieder geval wat ze daarna gaat doen. Dit keer écht genieten van de rust. Op de Vespa van dorp naar dorp naar Parijs, waar francofiel Merz nog altijd een appartement heeft. En waar ze graag achter de oven staat – om te koken.