Redacteuren Russische studentenkrant Doxa veroordeeld tot twee jaar dwangarbeid

Vier redacteuren van het Russische studentenblad Doxa zijn veroordeeld tot twee jaar dwangarbeid, zo bepaalde een rechtbank in Moskou dinsdag. Dat meldt het Russische persbureau Interfax. Ze krijgen de straf voor het aanmoedigen van minderjarigen om deel te nemen aan anti-Kremlinprotesten. In een in januari vorig jaar gepubliceerde video op Doxa werd studenten aangespoord hun stem te laten horen voor de vrijlating van oppositiepoliticus Aleksej Navalny.

De geëiste straf tegen het viertal Armen Aramjan, Vladimir Metjolkin, Natalia Tysjkevitsj en Alla Goetnikova, dat volhoudt onschuldig te zijn, was dezelfde als de rechtbank dinsdag oplegde. Naast twee jaar „correctieve arbeid”, die zij niet in een gevangenis hoeven uit te voeren, mogen de vier redacteuren ook drie jaar lang geen website beheren.

De onafhankelijke studentenkrant Doxa (Grieks voor mening) werd in 2017 opgericht en bericht over het studentenleven, hoger onderwijs, politiek en wetenschap. Het medium wordt gezien als spreekbuis van kritische studenten in Rusland. Na het publiceren van de video doorzocht de politie het kantoor van Doxa en werden de vier redacteuren van hun bed gelicht. De video werd op last van de staatstoezichthouder verwijderd van de website van het blad.

De nu veroordeelde redacteuren zitten al bijna een jaar in huisarrest en hebben laten weten in beroep te gaan tegen het vonnis.