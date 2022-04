Recordboete voor Belastingdienst wegens zwarte lijst

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de Belastingdienst een boete gegeven van 3,7 miljoen euro. Dat heeft de privacywaakhond dinsdag bekendgemaakt in een persbericht. Reden voor de boete is de zwarte lijst waarop de fiscus jarenlang persoonsgegevens van mogelijke fraudeurs bijhield, de Fraude Signalering Voorziening (FSV). Daar stonden circa 270.000 mensen op, onder wie 2.000 minderjarigen, veelal zonder dat ze dat wisten. Dat is in strijd met privacywet de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Nog nooit eerder legde de AP zo’n hoge boete op.

De Belastingdienst registreerde van 2003 tot begin 2020 persoonsgegevens van „mogelijke fraudeurs”, maar had hiervoor geen wettelijke grondslag. Zo werden giften aan moskeeën of Turkse, Marokkaanse en Oost-Europese achternamen aangemerkt als risicofactoren voor fraude, of kwamen mensen op basis van een melding bij de kliklijn van de Belastingdienst op de zwarte lijst terecht. Wie op die lijst stond, kwam bijvoorbeeld niet in aanmerking voor de schuldsanering — een lot dat tot wel 15.000 burgers trof.

Levens overhoop

„De Belastingdienst heeft met de fraudelijst levens overhoop gehaald”, vindt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. De autoriteit rekent het de fiscus bovendien zwaar aan dat hij de AVG al vaker met voeten trad. Vorig jaar moest de Belastingdienst ook al 2,75 miljoen euro betalen wegens het toeslagenschandaal, waarin ouders als gevolg van onterechte fraudeverdenkingen veel geld moesten terugbetalen. Wolfsen: „Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat de Belastingdienst zorgvuldig met hun gegevens omgaat. In de zaak-FSV bleek dat dus ook weer niet het geval.”

Staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën, CDA) vindt de boete „begrijpelijk”, zei hij tegen persbureau ANP. Het „harde en onmiskenbare” oordeel van de AP laat volgens hem „nogmaals zien dat fundamentele verbeteringen bij de Belastingdienst noodzakelijk zijn”. Formeel gezien kan de fiscus nog bezwaar maken tegen de recordboete, maar dat lijkt niet te gaan gebeuren. Van Rij: „De opgelegde boetes ervaar ik als een pijnlijke, maar begrijpelijke gevolgtrekking gezien de ernst van de bevindingen. Ik zal mij niet verzetten tegen de boetes en deze voldoen.”