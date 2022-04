Ben je positief getest in Shanghai? Dan staat de politie voor de deur

De 47-jarige Celso de Graaf zorgt thuis voor zijn zoon Joaquim, sinds die twee jaar geleden werd geboren met een nierafwijking. „Als Joaquim koorts heeft, moet hij meteen naar het ziekenhuis”, zegt De Graaf telefonisch vanuit zijn woonplaats Shanghai. Zijn Amerikaanse vrouw geeft daar les op een internationale school.

Op 6 april testten hij, zijn vrouw en hun kinderverzorgster met een zelftest positief op corona. Het echtpaar schrok zich wild: ze waren doodsbang dat de lokale autoriteiten hen zouden scheiden van hun zoontje. Wie in China positief test, wordt meteen uit huis geplaatst, in een ziekenhuis of isolatiecentrum. „Wij waren positief, maar Joaquim testte steeds negatief”, vertelt De Graaf.

In Shanghai geldt momenteel de grootste Chinese lockdown sinds het begin van de pandemie twee jaar geleden. Zo’n 25 miljoen mensen moeten thuisblijven in een poging om de – voor Nederlandse begrippen bescheiden – golf die de Omikronvariant veroorzaakt volledig in te dammen. Dagelijks worden in China zo’n 25.000 positieve tests afgenomen. Het rigoureuze lockdownregime zorgt ervoor dat veel inwoners nu zelfs moeite hebben om aan voedsel te komen. Voor buitenlanders is er geen speciaal beleid.

Vijf huilende kindjes in één bed

De strenge regels leiden tot dramatische situaties. „Op sociale media hadden we beelden gezien van kleine kinderen die, zonder ouders, met hun vijven samen in één bedje lagen te huilen”, zegt De Graaf. „Er waren te weinig zusters om hun luiers te verschonen.” Dat mag met Joaquim niet gebeuren. Als hij een infectie oploopt kan dat snel slecht aflopen. „Dan kan hij opeens dood zijn!”, roept zijn vrouw op de achtergrond.

In mei 2020, toen Joaquim drie weken oud was, belandde hij voor het eerst in het ziekenhuis. Hij had hoge koorts, maar ook toen was er corona in China en mochten zijn ouders niet bij hem blijven. „We moesten hem afgeven en hebben hem zestien dagen niet gezien. Ook niet door een raampje of zo.” Ze kregen nauwelijks te horen hoe het met hem ging. „We stonden elke dag op de stoep, maar meestal was er geen dokter om ons te woord te staan.”

Voor De Graaf stond na de positieve zelftest, nu ruim een week geleden, meteen vast dat hij zich niet nog eens van zijn zoon zou laten scheiden. „Toen ze dreigden om ons uit huis te komen halen, heb ik meteen de eettafel voor de voordeur geschoven”, zegt hij. „Reken maar dat je dan slecht slaapt.”

Tafel voor voordeur

Het echtpaar belde met iedereen die mogelijk iets voor hen zou kunnen betekenen. Ze hadden contact met het Amerikaanse en het Nederlandse consulaat. Het Nederlandse consulaat schreef een brief voor de autoriteiten, maar nam daar geen verzoek in op om het gezin bij elkaar te houden. De brief kwam bovendien pas laat. „We hebben weinig aan ze gehad”, zegt De Graaf daarover.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is er voor Nederlanders in Shanghai een noodnummer in het leven geroepen en zijn er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Het Nederlandse consulaat in Shanghai schaalt, anders dan het Amerikaanse, de aanwezigheid van het personeel nog niet af.

De Amerikanen waren effectiever, vindt De Graaf: „Ze raadden ons aan om vóór de PCR-test onze neus schoon te maken met een wattenstaafje met alcohol en onze mond te spoelen met Listerine. Dan zouden we minder snel positief testen. Dat hebben we volop gedaan, ik proef de Listerine bij wijze van spreken nog.” Ook kregen ze van het Amerikaanse consulaat een brief waarin nadrukkelijk werd verzocht om het gezin bij elkaar te laten, mocht er sprake zijn van een positief testresultaat.

Het echtpaar heeft dagen moeten wachten tot het buurtcomité aan de deur kwam voor die officiële PCR-test. „Het leek bijna alsof ze liever niet wilden dat we positief zouden testen”, zegt De Graaf daarover.

Communistische Partij

Dat wilden de buren in het gebouw liever ook niet. Dan zouden zij namelijk de vrijheid kwijtraken om nog zelf hun boodschappen bij de poort op te halen. Dat laatste beetje bewegingsvrijheid wilden ze zich niet laten afpakken.

De buren hadden het liefst dat het gezin zou vertrekken, maar dan zonder positieve test. „Een politieman in het gebouw had kennelijk de taak op zich genomen om ons uit de compound weg te halen. Hij heeft meermaals met een stel collega’s bij ons in de gang gestaan”, vertelt De Graaf.

Redding kwam uit onverwachte hoek. In elk groter bedrijf in China, ook in een school, werkt een vertegenwoordiger van de Communistische Partij. De partijman in de school waar De Graafs vrouw werkt, had toevallig toegang tot het Centrum voor Besmettelijke Ziekten, dat bepaalt wie er uit huis geplaatst moet worden. Via dat centrum kreeg hij gedaan dat de politieman zijn acties staakte.

De PCR-test werd uiteindelijk afgelopen zondag afgenomen. „De uitslag was negatief”, zegt De Graaf opgelucht. Daarmee lijkt het gevaar geweken. Hij heeft de eettafel weer van zijn voordeur weggeschoven.

