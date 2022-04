Poetin: het Westen kan Rusland niet verder isoleren

De Russische president Vladimir Poetin heeft dinsdag tijdens een bezoek aan een lanceerbasis in het oosten van Rusland gezegd dat het Westen Rusland niet kan isoleren. Dat melden Russische persbureaus. „Het is in de moderne wereld in het algemeen onmogelijk om welk land dan ook te isoleren, en het is al helemaal onmogelijk om dat met zo’n enorm land als Rusland te doen”, aldus Poetin. „We blijven dus met iedereen samenwerken die dat wil.”

Poetin zei ook hij dat het Kremlin „geen andere keuze” had dan een „militaire operatie” in Oekraïne te beginnen, om Rusland „te beschermen”. De president zegt er niet aan te twijfelen dat de doelen, die volgens hem „duidelijk en nobel” zijn, behaald zullen worden. Het gaat volgens Poetin over het beschermen van de burgerbevolking in de Donbas-regio, die slachtoffer zou zijn van misdaden door de Oekraïense autoriteiten. Tijdens de oorlog zijn in de Donbas de afgelopen weken echter juist veel burgerslachtoffers gevallen door Russische beschietingen.

Het is voor zover bekend de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat Poetin Moskou verlaten heeft, schrijft persbureau AP. Ook de Wit-Russische leider Aleksandr Loekasjenko is aanwezig bij het bezoek. Poetin en Loekasjenko bezochten dinsdagochtend de luchtmachtbasis Vostotsjny, ruim vijfduizend kilometer ten oosten van Moskou. Naar verwachting zullen de twee leiders de situatie in Oekraïne en de westerse sancties bespreken.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Nog geen duidelijkheid over claim dat Russen chemische wapens hebben ingezet