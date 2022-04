Poetin: de 'militaire operatie' verloopt volgens plan

Het was de jaardag van een Russische heldendaad. Op 12 April 1961 werd Joeri Gagarin de eerste mens in de ruimte. Op dinsdag 12 april 2022 greep de Russische president Vladimir Poetin de gedenkdag aan om te verklaren dat de inval in Oekraïne „onvermijdelijk” was en verbond de recente ontwikkelingen zo en passant met de roem van een wereldberoemde Sovjet-burger.

Poetin sprak op de ruimtebasis Vostochny in het oosten van Rusland. Hij vergeleek de prestatie van Gagarin in een technologische geïsoleerde Sovjet-Unie met het huidige door sancties getroffen Rusland. Boodschap: ook de „Sanctie Blitzkrieg” die het Westen nu tegen Rusland voert krijgt het land niet klein.

In Poetins zienswijze is Rusland de onderdrukte bevolking in de Oekraïense regio Donbas te hulp geschoten. „Enerzijds helpen en redden we mensen, anderzijds nemen we eenvoudigweg maatregelen om de veiligheid van Rusland zelf te garanderen. Het is duidelijk dat we geen keuze hadden. Het was de juiste beslissing.” De doelen die Rusland nastreeft zijn, in Poetins woorden, „volkomen helder” en „nobel”.

Rusland viel op 24 februari een buurland binnen dat geen bedreiging vormde. In de bijna zeven weken sindsdien zijn tien miljoen Oekraïners verdreven, twee op de drie Oekraïense kinderen op drift geraakt, hele wijken in de as gelegd en is een onbekend aantal doden en gewonden gevallen. Russische militairen plunderen en begaan oorlogsmisdaden. Duizenden Oekraïners zouden, zegt Kiev, naar Rusland gedeporteerd zijn.

Dagelijks nieuwe massagraven

Beelden van vermoorde burgers in Boetsja, deed Poetin af als nepnieuws. De onderhandelingen met Oekraïne om tot een bestand te komen zijn volgens hem vastgelopen – al verklaarde de Oekraïense kant dat er nog steeds gesproken wordt. Volgens Poetin zou Kiev zich niet houden aan afspraken die eerder tijdens onderhandelingen in Istanbul zijn gemaakt.

De Oekraïense regering doet er ondertussen alles aan om zo veel mogelijk onomstotelijk bewijsmateriaal over de Russische wandaden te verzamelen. In de bevrijde gebieden wordt onderzoek gedaan naar oorlogsmisdaden. „Bijna dagelijks worden er nieuwe massagraven gevonden”, zei president Volodymyr Zelensky dinsdag via een videoverbinding tegen het Litouwse parlement. Hij stelde ook dat er „honderden gevallen van verkrachting” zijn gedocumenteerd in gebieden die voorheen door het Russische leger waren bezet. Onder de slachtoffers waren „jonge minderjarige meisjes en zeer kleine kinderen.”

Oekraïne verzamelt bewijs om Russische claim van ‘nepnieuws’ tegen te gaan

De ‘militaire operatie’ verloopt volgens de Russische president overigens volgens plan, aldus berichtte staatspersbureau Tass, gebruikmakend van de van hoger hand verordonneerde term voor de oorlog. Rusland zal doorgaan totdat de oorspronkelijke doelen bereikt zijn.

Poetin zei ook dat Moskou daarbij op gematigd tempo zal handelen zoals oorspronkelijk voorzien. Versnelling van de operatie zou leiden tot verliezen. Het ging altijd al om de Donbas, acties in andere delen van Oekraïne waren bedoeld om de tegenstander te verzwakken. Russische militairen trokken zich afgelopen dagen terug uit de buurt van Kiev omdat ze de hoofdstad niet konden innemen en hergroeperen nu in het zuidoosten voor een slag op de Donbas

Het Westen probeert Rusland met sancties te isoleren. Maar, zei Poetin bij zijn toespraak ter gelegenheid van de ‘Dag van de Kosmonauten’, het is in de moderne wereld onmogelijk om een land vergaand te isoleren, „vooral een land zo enorm als Rusland”.

De Sovjet-Unie en de Verenigde Staten waren in de tijd van Gagarin, begin van de jaren zestig, verwikkeld in een Space Race, waarin de Sovjet-Unie in eerste instantie aan kop ging.

Poetin: „Ondanks alles, was de Sovjet-Unie de eerste om een kunstmaan te lanceren, we hadden de eerste kosmonaut, de eerste vlucht naar de maan, de eerste ruimtewandeling en de eerste vrouwelijke kosmonaut. Teresjkova – God zegen haar – was ook van ons.

„Kun je echt denken dat het huidige Rusland met zijn geavanceerde technologie niet in staat is om zijn ruimteprogramma in de toekomst overeind te houden?”

Het was het eerste publieke optreden van de Russische president ver buiten Moskou sinds de oorlog begon. Poetin werd – ook niet toevallig – vergezeld door Aleksandr Loekasjenko, leider van Wit-Rusland en bondgenoot.