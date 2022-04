Ploumen stapt per direct op als PvdA-leider en Kamerlid

Lilianne Ploumen stapt per direct op als partijleider van de PvdA en als Tweede Kamerlid. Dat heeft ze dinsdagochtend via Twitter bekendgemaakt. De politicus is van mening dat het partijleiderschap „niet goed bij haar past”. Door ook op te stappen als Tweede Kamerlid, wil Ploumen voorkomen dat ze een „gewezen leider” wordt die „de fractie” en haar opvolger „in de weg loopt”.

In een verklaring stelt de 59-jarige Ploumen dat ze niet genoeg facetten van het partijleiderschap beheerst. Tijdens debatten zou ze niet onderscheidend en bedreven genoeg zijn. In thema’s waarin ze zich minder thuis voelt zou ze de partij niet leiden in ideeënontwikkeling. „Daarom treed ik terug.”

Lees ook: Armpje drukken in de PvdA-top: wel of geen nauwere band met GroenLinks

„Ik ben trots op wat ik voor elkaar heb gekregen”, schrijft Ploumen. Als voorbeelden haalt ze „de vooruitgang voor vrouwen om over hun eigen lichaam te beslissen” en „de verandering naar een eerlijkere kledingindustrie” aan. Ook zegt ze dat de samenwerking tussen de PvdA en Groenlinks — waarvan Ploumen ooit lid was — zich verder zal „verdiepen en verbreden”. In haar periode als partijleider zorgde Ploumen voor een intensievere samenwerking tussen de twee linkse partijen.

PvdA ‘verrast’

In januari vorig jaar nam Ploumen het partijleiderschap van de PvdA over van Lodewijk Asscher, die zijn functie neerlegde omwille van zijn rol als minister in het toeslagenschandaal. Daarna werd ze ook verkozen tot politiek leider van de partij. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 wist ze de negen zetels van 2017 te behouden. Ook bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen bleef het aantal lokale PvdA-zetels ongeveer gelijk, hoewel de partij in Amsterdam in zetels bijna verdubbelde en voor het eerst in twaalf jaar weer de grootste partij werd.

Wie Ploumens Kamerzetel overneemt, is nog niet bekendgemaakt. Mohammed Mohandis, tussen 2012 en 2017 Kamerlid namens de PvdA en oud-raadslid in Gouda, zou volgens de verkiezingslijst van de partij in 2021 de eerstvolgende zijn om de zetel te vervullen. Hij wordt gevolgd door Kirsten van den Hul, die tussen 2012 en 2017 eveneens Kamerlid was. Geen van beiden heeft tot nu toe iets laten weten over de mogelijke opvolging van Ploumen.

De PvdA is „verrast” door het plotselinge vertrek van Ploumen, laat partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent weten in een reactie op de website van de partij. „We respecteren de keuze van Lilianne en we zijn haar ontzettend dankbaar voor alle jaren waarin zij zich heeft ingezet voor onze partij.” Volgens Sent gaat de PvdA „op korte termijn” een nieuwe fractievoorzitter kiezen. GroenLinks-leider Jesse Klaver, met wie Ploumen veel heeft samengewerkt, noemt haar op Twitter zijn „politieke maatje”.

Correctie (12 april 2022): In een eerdere versie van dit bericht stond dat Ploumen stopt als lijsttrekker. Dat moest partijleider zijn. Hierboven is dat aangepast.