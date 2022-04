Er was een tijd, ik denk dat het begon in het tijdperk-Matthijs, dat Barbara Baarsma van de Rabobank aanschoof bij elke talkshowtafel. Ze gaf de Rabobank een wereldser aanzien. Tot dan associeerde ik de Rabobank toch een beetje met die sukkel die ze jarenlang in hun campagnes gebruikten. Als trouwe klant dacht ik voor het eerst: „Nou jongen, je zit in ieder geval niet bij een kleine speler.”

Ik mocht haar twee keer in het echt ontmoeten. De eerste keer was bij het programma Jinek. Ze zat vooraf met een waaier papieren om zich heen op de bank in de redactieruimte. Ik stelde me voor en zei dat ik ook bij haar bank zat. Ze keek verstoord op.

„Niet op de bank, maar bij de bank”, hoorde ik mezelf zeggen. „Rabobank.”

„Sorry”, zei ze, „ik ben me even aan het voorbereiden.”

Logisch.

Vorig jaar zag ik haar weer, nu bij Khalid & Sophie. Ze kwam in een panel praten over Prinsjesdag.

„Wat vindt de Rabobank?”, vroeg ik.

Ze was wat opener, ze had die dag vooral een ‘Barbara Baarsma-pet’ op. Ik begreep het wel, ik denk dat we alle twee al wat minder trots waren op ‘onze’ bank.

Eind maart kwam het nieuws dat Barbara Baarsma zich om de tuin geleid voelde bij de omstreden mondkapjesdeal van Sywert van Lienden met de overheid. Rabobank was volgens onderzoeksplatform Follow the Money ‘een belangrijke steun’ voor Van Lienden tijdens de onderhandelingen.

Ik sloeg deze informatie op in het achterhoofd en het kwam er de afgelopen dagen allemaal uit, omdat ik en de Rabobank samen in een kafkaëske situatie zijn beland. Wat begon met drie keer een verkeerde pincode intoetsen en een ruzie met een chatrobot, eindigde met het tijdelijk bevriezen van al mijn tegoeden. Toen ik na tien uur dan eindelijk in contact kwam met een mens, die me eerst uit de sloot trok en me er daarna weer in liet vallen, bleek dat de ellende was veroorzaakt doordat ‘een computer’ een aantal pogingen tot overschrijvingen als verdacht had aangemerkt.

Het was allemaal gebeurd om mij te beschermen, de vrouw van de Rabobank die me er later over belde, zei dat ze dagelijks overwerkte om woedende klanten uit te leggen dat ze werden beschermd. De bank handelde op eigen houtje, ze kon het niet stoppen en eigenlijk ook niet uitleggen, maar de Rabobank deed het allemaal voor mijn eigen bestwil.

Het liefst zou ik al mijn rekeningen opzeggen, maar dat gaat helaas niet bij de Rabobank. Daarvoor moet je een pincode, of toegang tot de app hebben. Er zit niets anders op dan te wachten tot ik Barbara Baarsma nog een keer tref, en dan maar hopen dat ze haar Rabo-pet nog op heeft.

