‘Partygate’ is terug van weggeweest

Partygate was een paar maanden naar de achtergrond verdrongen, maar de lockdownfeestjes zijn terug van weggeweest. De politie maakte dinsdag bekend dat zowel de Britse premier Boris Johnson als minister van Financiën Rishi Sunak een boete krijgen opgelegd voor het overtreden van de lockdownregels.

De politie heeft inmiddels meer dan vijftig boetes uitgedeeld aan ambtenaren en politiek medewerkers van Downing Street, waar de ambtswoning en kantoren van Johnson en Sunak zitten. Terwijl de rest van de Britten afstand moest houden, geen familie en vrienden kon zien en niet naar school of werk mocht, werden aan de burelen van Downing Street geregeld flessen wijn open getrokken voor vrijdagmiddagborrels of afscheidsfeestjes.

Voor welke bijeenkomsten Johnson en Sunak precies zijn beboet, heeft de politie niet bekendgemaakt, al is de kans aanzienlijk dat dit alsnog uitlekt via de Britse pers. Ook Johnsons vrouw Carrie krijgt een boete. De politie doet onderzoek naar twaalf feestjes, waarvan Boris Johnson in elk geval bij drie persoonlijk aanwezig was.

Premier Johnson stond eind december en begin dit jaar onder zware druk vanwege Partygate, omdat hij altijd had gezegd dat hij en zijn staf zich aan alle coronaregels hadden gehouden. Toen die strategie na allerlei onthullingen in de media onhoudbaar bleek, veranderde zijn verdedigingslijn en zei hij dat „niemand tegen mij had gezegd dat de bijeenkomsten tegen de regels waren”. Regels die hij, zoals hem daarna werd nagedragen, nota bene zelf had opgesteld. Johnson moest meermaals excuses maken in het Lagerhuis en een vertrouwensstemming over zijn positie als leider van de Conservatie Partij – en dus als premier – hing wekenlang als een zwaard van Damocles boven zijn hoofd.

Alles anders door de oorlog

Maar de Russische inval in Oekraïne veranderde alles en was in zekere zin Johnsons redding. „Ineens praatte het team van de premier alleen nog over Oekraïne. Ze gebruikten de oorlog om Partygate kleiner te maken”, zei een Conservatief Lagerhuislid, dat liever niet met naam genoemd wordt. Conservatieve Lagerhuisleden trokken hun brieven terug waarin ze het vertrouwen in Johnson hadden opgezegd. Zelfs oppositieleider Keir Starmer (Labour) wilde aan het begin van de oorlog liever de eenheid bewaren en liet zijn eis dat Johnson moest opstappen even voor wat het was.

Johnson greep de gelegenheid met beide handen aan om te laten zien dat hij de juiste man op de juiste plek is. Het Verenigd Koninkrijk leverde als één van de eerste landen wapens aan Oekraïne en blijft meer steun aankondigen. Johnson belt dagelijks – soms midden in de nacht – met de Oekraïense president Volodomyr Zelensky om hem een hart onder de riem te steken. Zelensky is dan ook vol lof over Johnson en ontving hem afgelopen weekend in Kiev.

Tegelijk is het Britse publiek de borrels en het gedraai daarover niet vergeten. In maart – toen was de oorlog al begonnen – vond 47 procent van de bevolking dat Johnson beter kan opstappen, terwijl 36 procent vond dat hij moet blijven. De uitbraak van de oorlog en hoe de premier daarop heeft gereageerd betekende geen „significant verschil voor Johnsons populariteit”, stelde peilingbureau YouGov vast.

Toch hebben de Conservatieven nog steeds hoop dat Johnsons kordate optreden in de oorlog goed uitpakt voor de lokale verkiezingen, begin mei. Dus al heeft de politie nu officieel vastgesteld dat Johnson de wet heeft overtreden, in de huidige omstandigheden is het onwaarschijnlijk dat de Conservatieve Partij van de premier af wil. De verwachting is dat Johnson en zijn team de boete zullen vergelijken met een snelheidsovertreding. Het bedrag valt waarschijnlijk rond de 50 pond uit, omgerekend 60 euro.

Labourleider Starmer heeft zijn welwillendheid weer laten varen, die riep dinsdag op tot het vertrek van zowel Johnson als Sunak: „De Conservatieven zijn totaal ongeschikt om te regeren. Het VK verdient beter.” Maar voorlopig lijkt Johnson Partygate te overleven.