Oxfam: extreme armoede dreigt voor nog eens kwart miljard mensen

Een kwart miljard mensen dreigt dit jaar in extreme armoede te vervallen. Dat stelt ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib in een nieuw rapport, vlak voordat de G20, het IMF en de Wereldbank samenkomen. Zonder actieve armoedebestrijding kan het volgens de ngo eind dit jaar zo zijn dat in totaal 860 miljoen mensen moeten rondkomen met minder dan 1,74 euro per dag. Zij moeten noodgedwongen kiezen tussen voedsel, scholing en zorg.

Oxfam baseert zich op cijfers van de Wereldbank, die eerder al voorspelde dat de coronapandemie bijna 200 miljoen extra mensen in extreme armoede zou drukken. Daar komen door de stijgende voedselprijzen nog eens 65 miljoen mensen bij, schat de ontwikkelingsorganisatie in. Ruim een kwart miljard mensen staat gelijk aan de populaties van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Spanje bij elkaar.

Rusland en Oekraïne, samen ook wel de „graanschuur van Europa” genoemd, zijn met z’n tweeën verantwoordelijk voor bijna een derde van de internationale tarweproductie. Tarwe is sinds de Russische invasie ruim 50 procent duurder geworden, terwijl bijvoorbeeld Libanon tot 80 procent van zijn tarwe uit Rusland en Oekraïne importeert.

Voornemen

Hoewel de VN zich juist heeft voorgenomen om voor 2030 een einde aan extreme armoede te maken, raakt dat doel sinds de coronapandemie alleen maar verder uit het zicht. Volgens een eerder rapport van Oxfam Novib verviel een groot aantal mensen door de pandemie in armoede, terwijl de allerrijksten hun vermogens ruimschoots verdubbelden.

Oxfam Novib is kritisch over „gebrekkig” overheidsbeleid dat „de rijken bevoordeelt en de armsten structureel in de kou laat staan”, zegt Esmé Berkhout van het Nederlandse Oxfam Novib. „Er is veel te weinig geïnvesteerd in sociale vangnetten, zorg en een duurzaam voedselsysteem. Ondertussen betalen de allerrijksten nauwelijks belasting en is een krachtige aanpak van de klimaatcrisis steeds vooruit geschoven.”

Om te voorkomen dat straks één op de tien wereldburgers in extreme armoede leeft, is volgens Oxfam een „urgent economisch reddingsplan” nodig. De organisatie pleit voor het verlagen van voedsel- en energieprijzen, kwijtschelding van schulden van arme landen, belasting van vermogen, economische steun van rijke voor arme landen, en acute noodhulp.

Correctie (12 april 2022): In een eerdere versie van dit artikel stond dat in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Spanje bij elkaar een kwart miljoen mensen wonen. Dat klopt niet, daar wonen bij elkaar een kwart miljard mensen. Dat is hierboven aangepast.