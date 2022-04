Ook Honda zet in op hybride

Aanvankelijk was het voornemen van Honda om alleen nog volledig elektrisch aangedreven auto’s te bouwen. Toch is de bedrijfstop na de aankondiging dat het de verbrandingsmotor in de ban zou doen, deze maand een jaar geleden, enigszins teruggekrabbeld. De op twee na grootste autofabrikant van Japan maakte dinsdag bekend de komende tien jaar 5 biljoen yen (omgerekend 38 miljard euro) te steken in de ontwikkeling van elektrisch vervoer. Topman Toshihiro Mibe zei in een toelichting dat het doel nog altijd is om Honda-auto’s in 2050 volledig uitstootvrij te maken, maar „niet slechts door het vervangen van motoren door batterijen.” Honda denkt dat doel te behalen met hybride voertuigen, die op zowel fossiele brandstoffen als elektriciteit rijden.

Daarmee lijkt Mibe in te zetten op een toekomst waarin fossiele brandstoffen voorlopig nog niet geheel van het toneel zijn verdwenen. De Honda-topman is niet de enige. Eerder maakten concurrenten BMW en Toyota eenzelfde beweging; de autobouwers lieten doorschemeren de verbrandingsmotor in zijn geheel in de ban te doen, maar kondigden in hun strategie-updates aan in te zetten op hybride motoren omdat ze een tekort aan oplaadplekken voorzien.

Focus op China en de VS

Honda wil ruim de helft van zijn onderzoeksbudget gaan gebruiken om het aanbod elektrisch aangedreven auto’s te vergroten. Honda heeft nu slechts één volledig elektrisch model, waarmee het qua productie flink achterloopt op de internationale concurrentie. Topman Mibe wil die inlopen door in te zetten op de Amerikaanse en Chinese markt. Middels een samenwerking met het Amerikaanse General Motors wil Honda in de VS over twee jaar al een middelgroot tot groot model op de markt brengen. In China, waar de vraag naar elektrische auto’s sterk groeit, wil Honda al in 2027 tien nieuwe modellen beschikbaar maken. Tegen 2030 wil Honda jaarlijks twee miljoen elektrische auto’s produceren (in 2020 produceerde Honda in totaal 4,4 miljoen voertuigen).

In Japan, waar het overgrote deel van de auto’s al een hybride verbrandingsmotor heeft, zullen er eerst elektrische bestelbusjes komen. Het idee is dat bedrijven eerder zullen toehappen op elektrisch vervoer, omdat de Japanse overheid flinke subsidies geeft.

Toch kan niet gezegd worden dat Honda geen ambitie toont. In april vorig jaar was Honda de eerste Japanse autobouwer die aankondigde geheel over te willen op elektrisch rijden. Een jaar eerder trok Honda zich uit klimaatoverwegingen al terug als motorleverancier bij de prestigieuze Formule 1 – Max Verstappen moest daardoor op zoek naar een nieuwe motorbouwer.