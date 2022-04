OM vervolgt vier Limburgse agenten om ambtsmisbruik

Het Openbaar Ministerie gaat drie mannen en een vrouw vervolgen omdat ze als voormalig politieagent misbruik hebben gemaakt van hun bevoegdheden. De agenten van politieteam Horst, Peel en Maas werden twee jaar geleden al na een disciplinair onderzoek met strafontslag gestuurd omdat ze zich schuldig hadden gemaakt aan ernstig plichtsverzuim. Ze zouden zich hebben bezondigd aan „pesterijen, ondermijnend gedrag, intimidatie, schending van het ambtsgeheim en misbruik van bevoegdheden”.

Nu is het strafrechtelijk onderzoek afgerond. Daaruit is volgens het OM gebleken dat de agenten zich ook schuldig maakten aan het valselijk opmaken van processen-verbaal en computervredebreuk. Ze vroegen onrechtmatig gegevens op. Er wordt de politiemensen ook misbruik van gezag ten laste gelegd. „Ze hebben bijvoorbeeld huiszoekingen verricht zonder zich eerst volgens de wettelijke regels toegang te hebben verschaft tot woningen”, zegt officier van justitie Fanny Hilhorst. De zaak tegen één agent is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.

Lees meer over de zaak: ‘Het appen was soms echt te grof, maar het was privé’, zegt de ontslagen agent

Tienduizenden appjes

De vervolging komt na het grootste disciplinaire massaontslag uit de geschiedenis van de Nationale Politie. Dat begon in april 2019 na een onderzoek naar vele tienduizenden appjes die Limburgse wijkagenten hadden gewisseld. Het onderzoek werd uitgevoerd door dertig rechercheurs, die in vijftien maanden tijd 160 mensen hoorden. Uiteindelijk zijn ook 1.300 politiedossiers onderzocht omdat de agenten daarmee mogelijk hebben gesjoemeld.

Volgens het OM blijkt dat in vier strafzaken onrechtmatig is gehandeld door agenten. In die zaken was al door de rechter uitspraak gedaan. De executie van de opgelegde straffen is in die zaken opgeschort. Het ging om taakstraffen die nog niet waren aangevangen en voorwaardelijke gevangenisstraffen.

Advocaat Bart Damen uit Maastricht, die drie agenten bijstaat, zegt de vervolging „met vertrouwen” tegemoet te zien. „Het gaat om welles-nietes-feiten. Verdachten is later gevraagd of agenten op juiste wijze woningen betraden. Maar die hebben er alle belang bij te zeggen dat dit niet het geval was.”

‘Onmenselijk’

De politievakbond NPB is ontstemd over het vervolgingsbesluit. „De agenten zijn drie jaar geleden al buiten functie gesteld. Dan is het onmenselijk om ze na het strafontslag ook nog eens strafrechtelijk te gaan vervolgen”, zegt NPB-voorzitter Jan Struijs. „Deze agenten zijn er nooit op uit geweest zichzelf te verrijken maar probeerden boeven te vangen.”

Het OM verwacht niet dat de strafzaak tegen de agenten nog dit jaar inhoudelijk kan worden behandeld wegens capaciteitstekorten bij de rechterlijke macht.