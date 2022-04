Nu neemt Lilianne Ploumen een hard besluit over zichzelf

„Sorry.” De stem van Lilianne Ploumen breekt als een journalist haar dinsdagochtend in het Tweede Kamergebouw vraagt of ze het Kamerwerk gaat missen. „Ja, ik ga het absoluut missen.”

Eerder die ochtend heeft ze aangekondigd op te stappen als partijleider én als Kamerlid. Ze vindt dat het leiderschap van de partij niet goed bij haar past, schreef ze in een verklaring. Dat ze niet „bedreven genoeg” is in het plenaire debat.

„In sommige dingen ben je gewoon minder goed”, vat Ploumen het dinsdag samen tegen de verzamelde pers.

Voor veel partijleden komt haar besluit als een verrassing. Ze staat juist bekend als politiek overlever én als partijleider die zelf heel graag partijleider had willen worden.

Dat laatste gebeurde in januari vorig jaar, toen Lodewijk Asscher opstapte als PvdA-fractievoorzitter vanwege zijn rol als minister in de Toeslagenaffaire. Ploumen werd de eerste vrouwelijke leider van de PvdA. De geboren Limburgse had meteen een pittige taak: met nog twee maanden te gaan tot de landelijke verkiezingen peilde de PvdA maar iets hoger dan de historisch lage negen zetels waarmee de partij op dat moment in de Kamer zat. Ploumen wist de partij niet uit het slop te trekken, maar de negen zetels wel te handhaven.

Linkse samenwerking

PvdA en GroenLinks (acht zetels) besloten om tijdens de formatieonderhandelingen op te trekken als één fractie. Na de formatie kondigden Ploumen en GroenLinks-leider Jesse Klaver een verdergaande samenwerking aan. Ploumen was er groot voorstander van. De band tussen de twee linkse partijen was tijdens plenaire debatten goed zichtbaar. Dan zaten Klaver en de PvdA-leider regelmatig te overleggen, te kletsen, en te lachen met elkaar.

Dinsdag vroegen meerdere journalisten aan Ploumen of „de linkse samenwerking” iets met haar aftreden te maken had, want binnen de PvdA-fractie bestond daar verdeeldheid over. Ze ontkende en zei dat haar aftreden „helemaal” haar eigen besluit was geweest.

Ik vond het een hoogtepunt om elke dinsdag ergens vóór of tegen te mogen zijn

Voordat ze in 2017 Kamerlid werd, was Ploumen partijvoorzitter (2007-2012) en minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (2012-2017). Onder Ploumen als handelsminister kwam het CETA-verdrag tot stand, een omstreden EU-handelsverdrag met Canada. Toen er begin 2020 over werd gedebatteerd en gestemd, bleek de PvdA juist tégen het verdrag. Bij het debat liet Ploumen zich niet zien. Het kwam haar op veel kritiek van de Kamer te staan.

Binnen haar eigen partij kreeg ze kritiek toen ze in 2011 hard had uitgehaald naar toenmalig PvdA-partijleider Job Cohen, die vier maanden later opstapte. Volgens Ploumen werd hij te veel „meegesleurd in de Haagse dynamiek” en moest hij „veel zichtbaarder” aanwezig zijn. Ze lijkt zichzelf nu hetzelfde te verwijten.

In een interview met NRC in 2017 zei Ploumen dat het besluit om dat over Cohen te zeggen het „hardste besluit” was dat ze ooit heeft genomen. Ze zei dat hard zijn iets is wat ze zichzelf heeft aangeleerd, dat in haar opvoeding juist de nadruk werd gelegd op aardig zijn. Zoals zo vaak vertelde ze over haar vader, de melkboer. „Mijn vader was een kleine middenstander, melkboer, en dan verdien je je geld door aardig te zijn.”

Strijden voor ‘vrouwenzaken’

Als Kamerlid streed Ploumen vooral voor de ‘vrouwenzaak’. Daarover kon ze wél bedreven debatteren. Vorige maand nog wist ze, samen met GroenLinks, een Kamermeerderheid ervan te overtuigen om voor een initiatiefwet te stemmen die het mogelijk moet maken de abortuspil ook via de huisarts te verstrekken.

Voor Ploumen is het niet genoeg, zegt ze in de entreehal van het Kamergebouw. Ze was graag een leider geweest die zich óók hard weet te maken voor andere thema’s.

Wat ze het meest gaat missen? De stemmingen. „Ik vond het een hoogtepunt om elke dinsdag ergens vóór of tegen te mogen zijn, mijn hand op te steken. Dan vallen de besluiten. Dan zie je als kiezer dat het uitmaakt op wie je stemt.”

Ze zal het niet meer meemaken, want nog vóór de stemmingen dinsdag waren begonnen werd ze opgehaald door een vriendin die haar naar huis bracht.