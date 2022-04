Nog geen duidelijkheid over claim dat Russen chemische wapens hebben ingezet

Het blijft onzeker of de Russen in Marioepol daadwerkelijk chemische wapens hebben ingezet. De Oekraïense autoriteiten noch hun westerse bondgenoten hebben de claim bevestigd. Maandag zei het ultra-nationalistische Azov-regiment tegen The Kyiv Independent dat de Russische strijdkrachten met een drone een „giftige substantie” op Oekraïense militairen en burgers hadden losgelaten. Pro-Russische separatisten ontkennen volgens persbureau Reuters schuld aan wat te boek staat als een oorlogsmisdrijf.

Zowel de Britten als de Amerikanen lieten maandag weten de beschuldigingen te onderzoeken. Mochten die worden geverifieerd, dan is geen enkel type sancties uitgesloten, zei de Britse defensieminister James Heappey volgens Reuters. „Sommige dingen gaan over de schreef, en het gebruik van chemische wapens zal niet zonder gevolgen blijven.” Ook Oekraïne onderzoekt de beschuldigingen nog. „Er is een theorie dat het om fosformunitie gaat”, zei onderminister van Defensie Hanna Maljar volgens Reuters.

Marioepol is inmiddels op een aantal plekken na volledig in Russische handen. Onder meer bij de staalfabriek van Azovstal — vlakbij de haven — zouden Oekraïnse troepen nog vechten, hoewel hun munitie dreigt op te raken.

