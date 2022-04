Nikita Michalkov, Poetins meest loyale filmmaker

Nikita Michalkov was ooit een van de meest gevierde Russische regisseurs ter wereld. Zijn oorlogsepos Burnt by The Sun won in 1994 de Oscar voor beste niet-Engelstalige film. Het kostuumdrama The Barber of Siberia opende vier jaar later het filmfestival van Cannes. De Gouden Leeuw van het filmfestival van Venetië had Michalkov toen al op zak; die prijs kreeg hij in 1992 voor zijn epos Urka.

Dat was in de jaren negentig – het decennium waarin na de implosie van de Sovjet-Unie kortstondig de hoop leefde dat de Russische federatie een nieuwe democratische weg zou inslaan. De tijden zijn veranderd. Michalkov ontpopte zich tot een fanatieke spreekbuis van Poetins nationalistische en conservatieve cultuurpolitiek. Zijn reputatie in het Westen ligt in gruzelementen.

Michalkovs meest recente speelfilm Sunstroke ging in 2014 niet meer in première in Cannes of Venetië. De première vond plaats in Belgrado, als cadeau en eerbetoon aan het Slavische broedervolk. „De première van een film is een feest en een feest vier je met vrienden”, zei Michalkov daarover. Zulke vrienden heeft hij in de rest van de wereld nauwelijks meer.

Aan Michalkovs Werdegang valt een en ander af te lezen over de ontwikkelingen in Rusland in de laatste decennia. Michalkov is een specialist in nostalgisch kostuumdrama, dat zich meestal afspeelt in de hogere kringen van het voormalige tsarenrijk. Zijn conservatieve nostalgie was nooit apolitiek. De kaskraker Burnt by the Sun schetste een kritisch en negatief beeld van de stalinistische terreur. Maar Michalkov was daarbij niet zozeer gemotiveerd door humanistische en liberale waarden, zoals veel westerse recensenten klakkeloos aannamen. De pijn zat ’m voor hem vooral in de breuk die de bolsjewieken hadden veroorzaakt met „de duizendjarige geschiedenis van Rusland”; in het bijzonder met de Russisch-Orthodoxe Kerk.

In The Barber of Siberia zijn de hoge culturele waarden van de Russen scherp afgetekend tegenover zielloze Amerikanen die alleen uit zijn op materieel gewin. Aankomend officier Andrej Tolstoj houdt met heel zijn hart van Rusland, de tsaar en de opera’s van Mozart. Daartegenover staat de Amerikaanse uitvinder McCracken en diens aanlokkelijke, maar moreel dubieuze dochter Jane. Uitbuiter McCracken is naar Rusland gekomen met een satanische machine waarmee hij de bossen van Siberië in een hels tempo leeg kan kappen.

Aartsconservatieve tsaar

De tsaar in de film is de aartsconservatieve Alexander III. Hij wordt gespeeld door Michalkov zelf. Dezelfde tsaar Alexander III is ook de grote favoriet van Poetin, die vijf jaar geleden nog een standbeeld voor hem onthulde op de Krim. Michalkov droeg The Barber of Siberia, een mega-hit in Rusland, op aan „officieren van het Russische leger, de trots van het vaderland”.

Michalkov verwoordde zijn conservatisme expliciet in 2010 in een heus manifest van 60 bladzijden getiteld ‘Rechtvaardigheid en waarheid’. Daarin pleitte hij voor een „sterke leider”. Russen zoeken volgens hem nu eenmaal van nature altijd een tsaar; een vaderfiguur. Hij prees de „loyaliteit aan de macht” van Russen en hun vermogen om zich „met waardigheid te schikken in het gezag”.

Voor de buurlanden van Rusland had Michalkov een Poetin-achtige boodschap: „Rusland-Eurazië is het heilige en geopolitieke centrum van de wereld.” Zulk chauvinisme is niet zozeer gebaseerd op etniciteit of natievorming, maar op een imperialistische visie op de ‘Russische beschaving’ of de ‘Russische wereld’. Ruslands meest machtige, prominente en geëerde filmmaker bedient zich daarbij van frasen als: „De autoriteit van de staat bestaat uit persoonlijke opoffering op het altaar van het vaderland.”

Die zo vurig gewenste sterke leider zou weleens Michalkov zelf kunnen zijn, zo dacht hij in de jaren negentig nog. Wat was de president anders dan „de regisseur van de natie”? De machtsoverdracht van Boris Jeltsin aan diens opvolger Poetin maakte aan zulke dromerij een einde.

Michalkov laat sindsdien niets na om bij Poetin in het gevlij te komen. Hij omschreef de president als „een geschenk van God”. Michalkov maakte een hagiografische documentaire over Poetin naar aanleiding van diens 55ste verjaardag. Poetin bracht als tegenprestatie een bezoek aan de set van Michalkovs film Burnt by the Sun 2. Michalkov is de voorzitter van zowel de Russische organisatie van filmmakers als van het belangrijke filmfestival van Moskou. Hij zorgt er zo voor dat zijn films standaard de Russische inzending zijn voor de Oscars, zelfs als zijn films in Rusland zijn geflopt.

Vaders voetsporen

Michalkov treedt zo in de voetsporen van zijn vader: de bekende dichter Sergej Michalkov, die in de communistische periode eveneens nauwe banden onderhield met de machthebbers in het Kremlin; Michalkov senior leverde de tekst voor het Russische volkslied (in drie verschillende versies). Zijn tendentieuze gedichten verschenen met regelmaat op de voorpagina van de partijkrant Pravda.

Toch lijkt er niet alleen sprake te zijn van opportunisme bij de zoon, maar ook van daadwerkelijke ideologische overeenstemming met Poetin. Michalkov regisseerde een documentaire over de uiterst rechtse filosoof Ivan Iljin (1883-1954). Iljin vluchtte voor de bolsjewieken, stierf in Zwitserland, maar kreeg in 2005 een herbegrafenis in Moskou op persoonlijk initiatief van Poetin. Michalkov zou ervoor verantwoordelijk zijn dat Poetin het werk van Iljin ging lezen; Iljin geldt sindsdien als een van Poetins voornaamste inspiratiebronnen.

Michalkov verspreidt momenteel video’s waarin hij op kalme en vaderlijke toon de huidige oorlog tegen Oekraïne goedpraat. Hoe dan ook is dit volgens hem helemaal niet het goede moment voor een debat over de oorlog, zo houdt hij zijn kijkers voor. In tijden van oorlog moet iedereen als één man achter het vaderland staan; kritisch debat komt later wel een keer.