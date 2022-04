Mysterieuze westernserie ‘Outer Range’ bevat boeiende elementen maar wordt nooit pakkend

Op het land van cowboy Royal Abbott (Josh Brolin) ligt een mysterieuze cirkel waarvan de peilloze diepte aan het zicht wordt onttrokken door mistflarden. Roy weet niet precies wat die cirkel is maar beseft wel dat er een enorme kracht van uitgaat. Maar is die kracht goed- of kwaadaardig?

Roy is niet de enige die gefascineerd is door het duistere gat, ook de hippieachtige Autumn (Imogen Poots) en Wayne Tillerson (Will Patton) voelen zich sterk aangetrokken door het geheimzinnige gat in de grond.

Tillerson is eigenaar van een naburige ranch en hoopt door een rechtszaak over betwiste grenzen tussen zijn land en dat van Roy in het bezit te komen van Roys ‘west pasture’ (westelijke weide), de 1.200 acres land met daarop de cirkel en een karakteristieke rotsformatie met een raadselachtige inscriptie: een boodschap van de goden?

Krachtige symbolen

Wat de toch al gespannen verhouding tussen de families Abbott en Tillerson nog meer op scherp zet, is de verdwijning van Trever, een van Waynes drie zonen. De kijker weet dat deze bij een bargevecht per ongeluk is vermoord door een van Royals twee zonen. Het onderzoek naar Trevers verdwijning wordt geleid door hulpsheriff Joy, een vrouw van native American afkomst. Zo komen er in de metafysische westernserie Outer Range diverse vormen van spiritualiteit samen: die van de native Americans en hun diepe connectie met het (meestal van hun afgepakte) land, het geloof in bovennatuurlijke krachten, de mystiek van hippie Autumn en het christelijke geloof van Cecilia (Lili Taylor), Roy’s echtgenote. Showrunner en scenarist Brian Watkins verbindt ze aan krachtige symbolen, zoals de Amerikaanse buffel, een kettinkje met totemsteen en het fraaie landschap van Wyoming, waar Outer Range zich afspeelt. Ook wordt de zoektocht naar spiritualiteit afgezet tegen het platte materialisme van de Tillersons.

Outer Range bevat allerlei boeiende elementen, toch lukt het maar niet om heel pakkend te worden. Dat komt deels door soms wat clichématige, The X-Files-achtige dialogen als „There’s something out there”, maar ook door details. Zo zingt Billy Tillerson de hele tijd allerlei liedjes, een irritante gimmick die alleen maar te verklaren is door de casting van zanger-acteur Noah Reid in die rol.

Westernserie Outer Range. Van: Brian Watkins. Met: Josh Brolin, Lili Taylor, Imogen Poots, Will Patton. Amazon Prime, 8 afl. Vanaf vrijdag. ●●●●●