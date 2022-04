‘Ministerie trekt te weinig geld uit voor wapencontroles’

De aanhoudende personeelstekorten bij de politieafdeling die wapenvergunningen afgeeft en controleert, zijn een direct gevolg van geruzie over geld en verantwoordelijkheden tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de landelijke politie. De tekortkomingen in de wapencontroles kunnen het vertrouwen in de overheid bovendien ernstig schaden, constateert de Inspectie Justitie en Veiligheid in een eerder niet gepubliceerd rapport. Een conceptversie van het kritische rapport Geen geld, geen Zwitsers? – wat zoiets betekent als: zonder geld kun je geen mensen in dienst nemen – is afgelopen week vrijgegeven na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De inspectie kraakt harde noten over de personeelstekorten bij de afdeling korpscheftaken, de politiedienst die verantwoordelijk is voor de wapenvergunningen. Daar zijn al jaren structureel ruim 150 fulltime controleurs extra nodig, maar in plaats daarvan zijn er slechts 50 tijdelijke krachten toegevoegd.

Dit komt volgens de inspectie omdat het ministerie te weinig budget heeft vrijgemaakt voor de wapencontroles, maar ook door moeizaam overleg tussen politie en departement. „Het gebrek aan voortgang op dit dossier is gezien de duur en het maatschappelijk belang niet meer goed uit te leggen”, constateert de inspectie.

Problemen met wapencontroles zijn volgens de inspectie slecht voor het vertrouwen in de overheid: „De maatschappij moet erop kunnen vertrouwen dat diegenen die verantwoordelijk zijn voor het handhaven van de veiligheid op het gebied van vuurwapens [...] goed toe- en uitgerust zijn”, aldus de inspectie. „Dit niet of maar ten dele doen kan grote maatschappelijke gevolgen hebben.”

Onwetend

De inspectie, die het rapport al had goedgekeurd, trok het stuk na zware druk vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid in september 2020 in, waardoor het niet werd gepubliceerd en ook de Tweede Kamer onwetend bleef. Toen NRC hierover begin dit jaar navraag deed, antwoordde een woordvoerder dat de inspectie „geen bevoegdheid” had voor het onderzoek en dat het „stom” was dat het toch was uitgevoerd. Het ministerie liet weten dat er „op geen enkele wijze sprake was geweest van druk op de inspectie om het rapport te hernemen”.

Aanleiding voor de vragen van NRC waren opmerkingen van de Algemene Rekenkamer, die begin dit jaar het werk van de Inspectie JenV evalueerde. In dat evaluatierapport noemt de Rekenkamer het „problematisch” dat er vlak voor de publicatie van het rapport over de wapenvergunningen discussie kon ontstaan „over de vraag of de inspectie dit mocht onderzoeken”.

Torpederen

Uit de Wob-stukken wordt ook duidelijk hoe het departement er in eerste instantie in slaagde het onderzoek van de inspectie te torpederen. Op 9 september 2020 stuurde de leiding van het directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s de inspectie een zeer kritische reactie op het conceptrapport. In de brief schrijft een topambtenaar dat „de inspectie buiten haar wettelijke taak en expertisegebied treedt”.

Diezelfde dag volgde een gesprek tussen het departement en de inspectie, waarin de (op papier onafhankelijke) inspecteur te horen kreeg dat het onderzoek „te eendimensionaal” was, omdat het zich te veel richtte op de personeelstekorten bij de afdeling wapencontroles. Van dit gesprek „is geen verslag gemaakt”, blijkt uit de Wob-stukken. Een week later trok de inspectie het rapport – dat nu via de Wob alsnog openbaar is geworden – in.