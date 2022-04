Meerdere mensen neergeschoten in metrostation New York

In een metrostation in het stadsdeel Brooklyn in New York zijn meerdere mensen neergeschoten, melden internationale persbureaus en The New York Times op basis van informatie van de politie. Ze werden beschoten op het perron tijdens de ochtendspits. De brandweer laat aan CNN weten dat er dertien mensen zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Er werd ook rookontwikkeling in het metrostation gemeld. De politie heeft laten weten dat er geen actieve explosieven zijn aangetroffen. Een ooggetuige meldt aan The New York Post dat er vele malen werd geschoten en dat de schutter ook een soort cilinder gooide die aan de bovenkant vonkte. De politie is op zoek naar een man met een gasmasker en een oranje bouwhesje.

The Metropolitan Transportation Authority, die verantwoordelijk is voor de metro in New York, heeft nog geen verdere details over het incident, maar laat wel weten dat een deel van het metroverkeer is stilgelegd. De schietpartij vond plaats in het station 36th Street in de buurt Sunset Park van Brooklyn.

Dit bericht wordt aangevuld…