Het is vast niet makkelijk voor de CPNB om telkens weer met een Boekenweekthema op de proppen te moeten komen, maar toch was ik een beetje teleurgesteld toen bleek dat het thema dit keer ‘Eerste liefde’ was. Niet omdat het geen goed onderwerp is, integendeel, maar al zoveel verhalen, series, muziek en films draaien hierom. Persoonlijk had ik ‘Latere liefde’ of ‘Gerijpte liefde’ interessanter gevonden. De hartsverhalen die zich afspelen nadat de hoofdpersonen zich door de loopgraven van de eerste liefde hebben getijgerd, wanneer ze eindelijk wat empathie, compassie en schade hebben opgelopen.

Ik staarde naar mijn boekenkast met daarin talloze meesterwerken waarin de latere liefde in al haar hoogte- en dieptepunten wordt getoond. Zoals de gepassioneerde maar ook giftige relatie tussen Scarlett O’Hara en Rhett Butler in Gejaagd door de wind, het solide doch speelse huwelijk van Liz en Thomas Cromwell in Wolf Hall of de gelaagde haat-liefdeverhouding tussen Vicomte de Valmont en Marquise de Merteuil in Les Liaisons dangereuses. Ik dacht aan de prachtige gedichten van Antjie Krog over het bedrijven van de liefde na de menopauze, hoe je je op rijpere leeftijd als man en vrouw tot elkaar verhoudt.

Om toch maar in het thema te blijven, pakte ik de novelle Eerste liefde (1860) van Ivan Toergenjev erbij. Hierin loopt de zestienjarige Vladimir blauwtje na blauwtje bij de mooie en sadistische Zinaïda, een meisje van twintig dat achteraf een affaire met zijn bloedeigen vader blijkt te hebben. In de wereldberoemde slotalinea kijkt de inmiddels volwassen Vlad terug op deze toch wel wat toxische periode en beseft hij dat het hem indertijd niet eens zozeer om liefde, als wel om kansen ging. En dan schrijft Toergenjev: „Oh jeugd... misschien bestaat het hele geheim van jouw bekoorlijkheid wel niet in de mogelijkheid alles te doen, maar in de mogelijkheid te denken dat je alles kunt.”

Ja. Dromen in plaats van ondernemen, high van alle werelden die opeens voor je openliggen, wie viel er in zijn tienertijd niet voor? Geen wonder dat veel eerste liefdes, ook al worden ze beantwoord, zich vooral in het hoofd afspelen. Het gaat niet zozeer om contact met de ander als wel om het uitvinden van de eigen grenzen. Ontdekken tot wat voor fantasmagorieën de toverlantaarn van de geest in staat is wanneer je voor het eerst je hart verliest. En hoe je daarna opkrabbelt, de velden in trekt, gebutst maar gerijpt, geschrokken en gehard, op jacht naar een nieuw verhaal.

