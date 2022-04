Lang kwam minister Sunak wel weg met zijn peperdure gympen

De verhuisbusjes bij Downing Street beloofden weinig goeds. Twee knalgele vrachtwagens van Bishop’s Move verhuisden afgelopen weekend dozen, kasten en ander meubilair van de ambtswoning van minister van Financiën Rishi Sunak terug naar zijn huis in Kensington, een chique buurt in het westen van Londen.

De officiële verklaring was dat Sunaks vrouw en hun twee dochters dichter bij school willen wonen. De oudste heeft nog een paar maanden basisschool te gaan, voordat ze in september naar een kostschool gaat. Rishi Sunak zelf blijft doordeweeks in Downing Street 11. Maar het verband tussen de verhuizing en de zware tijd die Sunak politiek gezien doormaakt, valt lastig te ontkennen.

Nog maar een maand of twee geleden was Rishi Sunak (41) kandidaat om premier Boris Johnson op te volgen, mocht die het schandaal over alle borrels in Downing Street tijdens de coronalockdowns niet overleven. Een serieuze kandidaat, één van de favorieten zelfs. Sunak kon zomaar de eerste Britse premier met een migratie-achtergrond worden, speculeerden politiek journalisten; Sunak is in het VK geboren, zijn ouders zijn Indiërs. Maar de afgelopen weken duikelde hij naar beneden in het lijstje opvolgers, misschien viel hij zelfs helemaal ervanaf.

De politie legde dinsdag zowel Johnson als Sunak een boete op vanwege het schenden van lockdownregels tijdens de pandemie. Vooral Johnsons naam en positie zijn verbonden aan Partygate, voor Sunak geldt dat minder. Maar problemen heeft de minister van Financiën genoeg.

‘Lastercampagne’

Het begon twee weken geleden met vervelende vragen over Infosys, het zeer succesvolle technologiebedrijf van zijn Indiase schoonvader. Infosys bleef actief in Rusland na de inval in Oekraïne – en aangezien Sunaks vrouw Akshata Murty ook aandelen in Infosys heeft, kreeg Sunak de vraag of het niet vreemd is dat de Britse regering bedrijven adviseert Moskou te boycotten, terwijl dat bij hem thuis niet gebeurt. Sunak reageerde defensief en sprak van een „lastercampagne” tegen zijn vrouw.

Kort hierna bracht dagblad The Independent naar buiten dat Akshata Murty geen ingezetene is van het Verenigd Koninkrijk en daardoor geen belasting in het VK betaalt over haar inkomen uit het buitenland. Het scheelt haar volgens schattingen enkele miljoenen ponden. Murty is één van de vermogendste vrouwen van het VK – ze is rijker dan koningin Elizabeth, zoals de Britse pers graag schrijft. Haar aandelen Infosys zijn rond de 690 miljoen pond (825 miljoen euro) waard, ze kreeg er vorig jaar omgerekend 13,9 miljoen euro dividend over uitgekeerd.

Het is legaal, maar is het ook juist? Ed Miliband Labour-politicus

Op zich is wat Akshata Murty heeft gedaan legaal. Zo’n 238.000 inwoners van het VK hebben precies zo’n non domicile status als zij. Alleen hebben zij geen echtgenoot die namens de overheid belastingen int bij de rest van het land en de premies de afgelopen maanden ook nog heeft verhoogd. „Het is legaal, maar is het ook juist?”, zoals Ed Miliband van oppositiepartij Labour zei. Labour verwijt Sunak hypocrisie en zegt dat hij „de verbinding met de samenleving totaal kwijt” is.

Ze zíjn rijk bij de Sunaks thuis, niet alleen vanwege Akshata Murty’s vermogen. Voordat Rishi Sunak politiek actief werd – in 2015 ging hij voor de Conservatieve Partij het Lagerhuis in – werkte hij als analist bij zakenbank Goldman Sachs, daarna als hedgefondsbeheerder bij twee investeringsmaatschappijen. Het echtpaar bezit vier huizen in het VK en in Californië in de VS die elk miljoenen waard zijn. Op de vraag hoeveel een brood kost, antwoordde Sunak laatst met een lach dat hij dat niet zo makkelijk kan zeggen omdat bij hem thuis iedereen een ander soort brood eet. En hij loopt op gympen van 335 pond (400 euro) die hip zijn bij beroemdheden en in Silicon Valley.

Hun rijkdom was allang bekend bij het Britse publiek en werkte nooit in Sunaks nadeel. Belangrijker was dat hij maatregelen trof om het VK door de coronapandemie te helpen en daar miljarden aan staatssteun voor uittrok. Sunak trad in februari 2020 aan als minister van Financiën, een paar weken voordat de samenleving stil kwam te liggen door de coronacrisis. Al was hij een relatieve nieuwkomer, zijn waarderingscijfers waren hoog en maandenlang was hij de populairste minister van het kabinet.

Belastingen stijgen

Maar nu de samenleving weer open is, de subsidies van tijdens de coronacrisis zijn vergeten en veel Britten het steeds moeilijker hebben om financieel de touwtjes aan elkaar te knopen, heeft Sunak een lastiger boodschap. De kosten van het dagelijks leven stijgen hard en de overheid kan daar maar in beperkte mate iets aan doen.

Sunak zou als Conservatief het liefst belastingen zo laag mogelijk houden, maar hij kiest ervoor de sociale premies te verhogen, om de zorgkosten van tijdens en na de pandemie te kunnen betalen. Tegen de wil van veel van zijn partijleden in. Al wil hij wel óverkomen als politicus die belastingen verlaagt, dus kondigde hij onlangs een verlaging van de inkomstenbelasting aan met 1 procentpunt. Pas vanaf 2024, een jaar waarin verkiezingen gepland staan. Het gaat om het idéé, zei hij, „dat het die kant op moet”.

De aankondiging dat Akshata Murty alsnog al haar belastingen in het VK gaat betalen, omdat ze „het Britse gevoel voor rechtvaardigheid” begrijpt, kwam te laat om het beeld rond Sunak nog te kantelen. Zelf vroeg de minister om een doorlichting van zijn financiën door de onafhankelijk adviseur van het kabinet die over belangenverstrengelingen gaat. Die gaat zijn belastingaangiften van de afgelopen jaren doornemen.

De kans dat Rishi Sunak daarbij fouten heeft gemaakt is klein, maar binnen de Conservatieve Partij zijn al twijfels ontstaan over zijn geschiktheid als toekomstig partijleider. Hem wordt naïviteit verweten: hoe kon hij niet voorzien hebben dat de non-dom-constructie van zijn vrouw tot problemen zou leiden? Intussen melden Britse media dat Sunak zou overwegen om af te treden – als zijn kansen om premier te worden verkeken zijn, zou hij niet meer verder willen.

In een interview met de BBC kreeg Sunak onlangs een beroemd citaat van zijn voorganger Gordon Brown voorgelegd, dat er maar twee soorten ministers van Financiën bestaan: zij die falen en zij die net op tijd wisten te vertrekken. Hij haalt die woorden zelf ook vaak aan, zei Sunak. Maar antwoord op de vraag welke van de twee híj zou worden, gaf hij niet.