Iraanse cinema is een eindeloze schatkamer

„Waar zijn we?”, vraagt de moeder. „We zijn dood”, antwoordt haar zesjarige zoontje vanaf de achterbank. Dood zijn ze niet, maar hun auto is meer dan zomaar een voertuig dat hen van Teheran naar de Turkse grens moet brengen. In Hit the Road van regisseur Panah Panahi (1984) vervult de auto net zoals in zoveel Iraanse films de functie van ‘safe space’, waar mensen, onderweg van een onbestemd hier naar een ongewis daar, even vrij zijn, zelfs als het maar een schijnvrijheid is.

Panah Panahi is een van de nieuwe stemmen van de Iraanse cinema om de komende jaren in de gaten te houden. Hij is de zoon van de internationaal gevierde en in eigen land door een filmverbod getroffen filmmaker Jafar Panahi. Vader en zoon delen een droog gevoel voor humor. Ook Jafar Pahahi kiest de auto vaak als setting voor de films die hij ondanks het verbod blijft maken. In Taxi Teheran en 3 Faces treedt senior zelf op als chauffeur, als een rake metafoor voor zijn werk als regisseur van de film, die zijn verhaal van begin- naar eindpunt stuurt.

Ook zijn leermeester en vriend Abbas Kiarostami situeerde zijn films vaak ‘on the road’. De roadmovie is een ideaal genre om morele en maatschappelijke grenzen te verkennen, terloopse ontmoetingen mogelijk te maken en door het kader van de voorruit het leven van alledag te aanschouwen.

Iraanse films beleefden met het werk van Kiarostami en Mohsen Makhmalbaf in de jaren negentig internationaal een doorbraak. Na de islamitische revolutie van 1979 legden ze op een slimme manier vragen over religie en regels in de mond van jonge en onbevangen hoofdpersonen. Met spitse dialogen vol schijnbewegingen leidden ze de censor om de tuin in films die spraakmakend en confronterend waren.

De Iraanse revolutie zelf was onderwerp van uiteenlopende films, van Marjane Satrapi’s stripverfilming Persepolis tot het onlangs op IDFA bekroonde Radiograph of a Family van Firouzeh Khosrovani; een portret van de door religie verscheurde familie van de regisseur. Shahram Mokri van Careless Crime, over een waargebeurde bioscoopbrand, is een ander nieuw gezicht, die de Iraanse cinema momenteel een frisse impuls geeft.

Internationaal wordt het beeld van de Iraanse cinema vooral bepaald door de escalerende familiedrama’s van Asghar Farhadi, die al twee keer een Oscar won: voor A Separation en en The Salesman. Onlangs kwam Farhadi in opspraak nadat een ex-studente hem had beschuldigd van plagiaat en hij haar vervolgens aanklaagde wegens smaad. De zaak is nog onder de rechter.

De nieuwe generatie Iraanse filmmers neemt risico’s. Just 6.5 is een rauw rechtbankdrama over drugsverslaving. Ondanks het ‘taboe-onderwerp’ was de film een hit in Iran. Sun Children van Majid Majidi is daarentegen opmerkelijk liefelijk: de film volgt een groep straatkinderen op zoek naar een schat en wil de aandacht vestigen op de grote groep kinderen in Iran die van onderwijs verstoken blijft.

Ook de opkomst van vrouwelijke regisseurs is opmerkelijk. Van de in exil levende Shirin Neshat ging vorig jaar op het filmfestival van Venetië het satirische Land of Dreams in première, waarin zij haar nieuwe thuisland Amerika de maat neemt. Van Maryam Moghadam en Behtash Sanaeeha was afgelopen herfst het hartverscheurende Ballad of a White Cow in Nederlandse filmtheaters te zien. Alle vertrouwde ingrediënten van de Iraanse cinema waren weer daar: een hoofdpersoon die strijdt tegen bureaucratie en onbegrijpelijke wetten. Maar de strijd wordt nu gevoerd door een weduwe die eerherstel zoekt voor haar onterecht veroordeelde echtgenoot. Ze bindt de strijd aan met het patriarchaat.