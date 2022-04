Indonesische parlement stemt na zes jaar voor wet tegen seksueel geweld

Het Indonesische parlement heeft dinsdag een langverwachte wet tegen seksueel geweld aangenomen. Dat schrijft The Jakarta Post. Het parlement heeft zes jaar gesteggeld over de goedkeuring van de wet, vanwege weerstand van conservatieven die seksueel misbruik als een privékwestie beschouwen.

De aangenomen wet moet verandering brengen in deze mentaliteit. Volgens activisten en maatschappelijke organisaties nemen de klachten over seksueel geweld toe in Indonesië. Daders van seksueel geweld vervolgen bleek tot nu toe erg lastig, omdat het aan toereikende wetgeving ontbrak. Ook heerst in ‘s werelds grootste islamitische land — bijna 90 procent van meer dan 270 miljoen Indonesiërs is moslim — een schaamtecultuur, waardoor slachtoffers zeer terughoudend zijn in het doen van hun verhaal.

Slachtoffers

Zo erkende het Indonesische wetboek van strafrecht, een erfenis uit de Nederlandse koloniale periode, tot nu alleen mannen als daders en vrouwen als slachtoffers. Onder de nieuwe wet worden naast vrouwen ook mannen en kinderen als potentieel slachtoffer geaccepteerd. Ook onderscheidt de wet negen vormen van seksueel geweld: fysieke en niet-fysieke seksuele intimidatie, seksuele marteling, gedwongen anticonceptie, gedwongen sterilisatie, gedwongen huwelijken, seksuele slavernij, seksuele uitbuiting en cyber-seksueel misbruik.

Gevangenisstraffen kunnen oplopen tot vijftien jaar. Rechters kunnen veroordeelde daders verder dwingen tot het betalen van een schadevergoeding en autoriteiten opdragen tot het bieden van slachtofferhulp. Komnas Perempuan, de Indonesische Nationale Commissie voor Geweld tegen Vrouwen, en verschillende maatschappelijke organisaties kwamen tien jaar geleden met het idee voor een wet tegen seksueel geweld. Het wetsvoorstel werd vier jaar later aan het parlement voorgelegd.

Seksuele vrijheid

Dat het uiteindelijk zes jaar heeft geduurd voor deze door een meerderheid van het parlement werd goedgekeurd, komt met name door oppositie van de islamitische Partij voor Rechtvaardigheid en Welvaart (PKS). Die keerde keerde zich tegen de wet met het argument dat Indonesië ook kampt met een crisis van „seksuele vrijheid en afwijking”. PKS-parlementariër Kurniasih Mufidayati heeft eerder gezegd dat haar partij de wet niet kan goedkeuren zolang deze buitenechtelijke seks niet reguleert en ‘afwijkende’ seksuele geaardheden toestaat.

Hoewel activisten deze mijlpaal bejubelen, zijn ze ook kritisch over de beperkte reikwijdte van de wet. Inmiddels gesneuvelde wetsvoorstellen voorzagen in bepalingen over abortus en een duidelijkere definitie van verkrachting. De Indonesische regering heeft beloofd dat ze het laatste alsnog wil doen, maar dan in andere wetgeving.