In ‘Severance’ gaat het werk nooit meer mee naar huis

Dramaserie Severance Van: Dan Erickson. Met: Adam Scott, Zach Cherry, Britt Lower, Christopher Walken. Apple TV+, 9 afleveringen. ●●●●●

Je werk niet mee naar huis nemen, het is een vaak gehoord advies om stress te verminderen. In de indrukwekkende serie Severance, geschreven door Dan Erickson en grotendeels geregisseerd door Ben Stiller, wordt dit principe wel heel ver doorgevoerd. Bij Lumon Industries, een leidend bedrijf binnen de biotechnologie (het is niet helemaal duidelijk wat ze precies maken) is bij een aantal werknemers een speciale chip in de hersenen geplaatst. Deze ‘vooruitstrevende technologie’ zorgt ervoor dat het werk- en privéleven van de werknemers gescheiden blijft. Letterlijk. Het gedeelte van de mens dat gaat werken, de ‘innie’, weet niks van diens leven buiten Lumon. De variant die buiten het bedrijf leeft, ofwel de ‘outie’, heeft weer geen enkele herinnering aan kantoor.

Mark Scout (Adam Scott) is een van de werknemers van de ‘gescheiden vloer’. In de eerste aflevering zien we hem huilend in zijn auto op het parkeerterrein van Lumon. Zijn vrouw is een aantal jaar eerder omgekomen bij een auto-ongeluk en zijn verdriet is nog rauw. Maar als hij een paar minuten later met de lift van Lumon naar de ‘gescheiden verdieping’ zakt, verandert zijn gezichtsuitdrukking van gepijnigd naar neutraal. En wanneer hij vervolgens door de eindeloze aaneenschakeling van witte gangen naar zijn afdeling loopt – iets dat meerdere minuten in beslag neemt – is zijn tred aanzienlijk lichter. Deze Mark, Mark S zoals hij op deze verdieping heet, kan zich het verdriet om zijn vrouw niet herinneren. Hij weet niet eens dat hij ooit een vrouw had.

Wat Mark S precies doet bij Lumon weet hij ook niet. Samen met zijn collega’s van de Microdata Refinement (MDR), Dylan G, Irving B en de recent gechipte Helly R, tuurt hij op ouderwets ogende computers naar cijfers tot hij een combinatie ziet waar hij een gevoel bij krijgt. Een blij gevoel, of angstig gevoel. „Je weet het als je het ziet”, vertellen ze Helly R tijdens het inwerken.

Benauwend

Met iedere aflevering wordt duidelijker hoe benauwend het werkleven bij Lumon is. Op de gescheiden vloer, die altijd helverlicht is, in tegenstelling tot het opvallend donker gefilmde bovengronds, bestaat de buitenwereld niet. Er zijn geen ramen en internet en telefoons worden niet gebruikt – de innies weten waarschijnlijk niet eens dat ze bestaan.

Alle afdelingen op de gescheiden vloer liggen zo ver uit elkaar, dat een collega op de gang tegenkomen vrijwel uitgesloten is. En het enige verzetje dat de werknemers van MDR hebben, zijn de extraatjes die ze krijgen als ze hun quota halen, zoals de ‘Music Dance Experience’, wat het meest ongemakkelijke dansfeestje op kantoor ooit is. Als ze iets doen waar hun baas Harmony Cobel niet blij mee is, worden ze naar de naargeestige break room gestuurd waar ze hun spijt moeten betuigen, net zo lang tot de leugendetector signaleert dat ze het menen. En het enige dat ze van hun outies weten, zijn de dingen die hen wordt verteld tijdens de bizarre ‘wellness sessies’ („Je outie houdt van films en bezit een machine waarop hij ze kan afspelen”, „Je outie kan heel sierlijk zwemmen”).

Vrije wil hebben de innies niet. Helly R probeert tevergeefs ontslag te nemen. En als ze na een lange dag in de lift stapt, openen de deuren een tel later weer op dezelfde verdieping. Haar outfit is anders en de klok staat op negen uur ’s ochtends; de volgende werkdag is aangebroken, maar van de uren die haar lichaam elders doorbracht, weet ze niks. „Fuck me”, zegt ze. Severance bouwt de spanning in negen afleveringen gestaag op om uiteindelijk met een van de beste, meest enerverende seizoensfinales van de laatste tijd te eindigen.

„Dank God dat Apple een tweede seizoen heeft goedgekeurd”, twitterde thrillerschrijver Stephen King de dag nadat de seizoensfinale verscheen. Amen, Stephen, amen.