Klimaatverandering in Florida: de oceaan hapt zo het zwembad uit je tuin

Aan deze kant van Shell Street staan maar vier huizen, pal aan de Atlantische Oceaan. De voorjaarswind striemt vandaag de meeste bezoekers van dit stuk strand. Het is het mooiste plekje van Satellite Beach. En een van de gevaarlijkste.

Satellite Beach is een kleine stad op de ijle zandreep die langs een groot deel van Florida’s oostkust loopt. De straten staan vol met Monopoly-huisjes, eenvoudig, zonder verdieping, vaak met een zwembadje erbij. In het noorden ligt Cape Canaveral met zijn raketlanceerterrein, het zuidpuntje raakt aan Palm Beach. Ten oosten ligt de Atlantische Oceaan, ten westen de Banana rivier, een smalle geul die snel volloopt. Het oosten van Satellite Beach erodeert, het lager gelegen westen kampt met overstromingen.

Klimaatverandering maakt van de oostkust van Florida een van de kwetsbaarste plaatsen van de Verenigde Staten. De zeespiegel steeg hier de afgelopen dertig jaar al met zo’n 19 centimeter en zal tot 2070 naar verwachting nog een kleine 90 centimeter omhoog komen. Orkanen beuken in steeds hogere frequentie vanaf de oceaan op het land. Tussen 1900 en 1950 waren het er 108. De halve eeuw daarna waren het er 168 en sinds het jaar 2000 zijn er al 79 geteld.

Stadje aan de oceaan

Toen orkaan Irma in 2017 aanstormde moesten 6,8 miljoen inwoners van de oostkust van Florida worden geëvacueerd. Het jaar daarop doodde orkaan Michael 50 mensen in Florida. Het meest recente klimaatrapport in opdracht van het Amerikaanse Congres, uit 2018, stelt vast dat „in 2050 veel steden in het zuidoosten meer dan dertig dagen per jaar last van overstromingen zullen hebben”.

„Ik ben negen jaar citymanager en in vijf daarvan hadden we hier een orkaan”, zegt Courtney Barker. Als benoemde stadsbestuurder is Barker koortsachtig bezig Satellite Beach uit de klauwen van het water te houden, zowel van de oceaan als van de extreme regenbuien die steeds vaker voorkomen.

Barker zit in haar werkkamer in het stadhuis aan Cassia Boulevard, in het lage deel van Satellite Beach; net als de brandweerkazerne en het politiebureau moet het worden verplaatst om niet binnen twintig of dertig jaar onder te lopen.

Acute dreiging

Het goede nieuws: Satellite Beach is al heel lang bezig huizen, gebouwen en infrastructuur te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. In 2009, ze was toen nog planoloog, sloeg Barker de lokale krant open en las dat het gemeentebestuur had besloten een studie naar de gevolgen van zeespiegelstijging te doen. „Een heleboel mensen lachten de stad er om uit. Nu niet meer. In mijn werkgebied noemden we klimaatverandering tien jaar geleden nog ‘de langzame crisis’. Nu is het een acute dreiging.”

In hoog tempo noemt Barker de waterbouwkundige verdedigingslinies: afvoerpijpen voor de regens die met orkanen en stormen gepaard gaan, landjes en vijvers om het overtollige water in op te vangen, filtersystemen om dat water schoon in de grond te laten vloeien, pompen voor het riool die het water tot aan Melbourne Beach, twaalf kilometer verderop, moeten wegsluizen. Plus de verplichting dat bij nieuwbouw de grond één meter moet worden opgehoogd.

De bevolking is verstandig, zegt Barker. De gemeente organiseert workshops over klimaatverandering en houdt enquêtes, en daar doen veel burgers aan mee. „Er zijn nog maar een paar mensen die roepen dat het allemaal flauwekul is en die misleidend gemonteerde filmpjes van mij online zetten.”

De zeespiegelstijging is een gegeven. De vastberadenheid van de stadsbewoners ook. „We kunnen ons er een heel eind uit-ingenieuren”, zegt Courtney Barker. „Ik ga pas weg hier als het water een halve meter hoog in mijn kamer staat.”

Wat is dan het probleem?

Verkeerde keuzes

In 1992 veegde orkaan Andrew 63.000 huizen van de kaart van Florida, ruim honderdduizend raakten zwaar beschadigd. Er vielen 44 doden te betreuren, er was op z’n minst voor 25 miljard dollar aan schade. Begrijp Thomas Ruppert niet verkeerd: Andrew was een ramp, een trauma voor veel bewoners van Florida. „Maar de meeste rampschade komt voort uit het besluit van mensen om te gaan bouwen op plekken waar je beter niet kunt bouwen.” Na Andrew besloot de staat dat voortaan op verstandiger plekken zou worden gebouwd. „Maar dat is niet gebeurd, er wordt nog volop gebouwd op plaatsen waar wij woningen zouden willen weren.”

Orkaan Irma richtte in 2017 grote schade aan en leidde tot de evacuatie van 6,8 miljoen inwoners van de dichtbevolkte oostkust van Florida. Foto Sean Rayford/Getty

Ruppert heeft zich als jurist gespecialiseerd in kustplanologie. Hij voorziet Courtney Barker en Satellite Beach van voorstellen voor wetgeving om de stad te wapenen. Niet eens zozeer tegen het veranderende klimaat, als wel tegen de hardnekkige gewoonte van mensen om de verkeerde keuzes te maken – en om de consequenties van hun keuzes af te wentelen op de overheid.

Kijk nog eens naar Shell Street. Het groene huis op de hoek. Een paar jaar geleden lag er een zwembad aan de achterkant. Bij vloed ‘zweefde’ dat spectaculair over dezelfde oceaan die het zwembad nu heeft weggeslagen. Als de bewoners over de vensterbank leunen, zien ze alleen zand. Van bovenaf ziet het eruit alsof een reuzenhaai hun terras heeft verzwolgen.

Mensen die zo’n plek uitzoeken om te wonen, moeten de consequenties van hun keuzes accepteren, vindt Ruppert. Maar er zijn nauwelijks drempels opgeworpen om dit gedrag te ontmoedigen. „Een burger die zijn huis op een riskante plek bouwt en bijvoorbeeld een weg ziet onderlopen, kan de gemeente aansprakelijk stellen. Als eigenaar van de openbare weg is de gemeente verplicht die te onderhouden en burgers die hun huis niet meer kunnen bereiken, worden schadeloos gesteld.”

Is dat dan niet ten minste een prikkel voor de gemeente om dit aan te pakken? Niet echt, zegt Ruppert. „De gemeente die getroffen wordt door een orkaan en op allerlei plekken de schade moet herstellen, weet dat in zo’n geval door de president een noodverordening wordt afgekondigd, waarmee honderdduizenden dollars naar de getroffen gemeenten worden gesluisd. Burger noch gemeente hebben dus financieel pijn van zo’n besluit om op de verkeerde plek te gaan bouwen en wonen. Het is een typisch geval van het individualiseren van winst en het afwentelen van verlies op de samenleving.”

Kopen op een riskante plek

Volgens Ruppert geven de meeste rechters burgers die bijvoorbeeld schade hebben aan een weg naar hun huis, gelijk. Ruppert beijvert zich voor een systeem dat hij ‘de redelijke verwachting van je investering’ noemt. Als iemand voor een lage som een huis koopt op een riskante plek en direct van de gemeente eist dat de afwatering wordt verbeterd – opnieuw: privatize your profits, socialize your losses – dan gaat dat dus niet door. „Voor zo’n lage prijs en op die plek – dan had je kunnen weten dat je het risico loopt dat je huis beschadigd raakt.” Ruppert werkt aan een systeem waarbij de koper zich online kán en móét informeren over de kwaliteit van de infrastructuur bij het huis dat hij wil aanschaffen. „Ik hoop dat het deze zomer al kan worden ingevoerd.”

Satellite Beach heeft enkele jaren geleden besloten dat er meer ruimte in acht moet worden genomen tussen zee en de rooilijn. Vijf meter extra. „Sommige percelen kunnen dus niet langer worden bebouwd”, zegt Barker.

Dat betekent nogal wat in de VS met hun robuust beschermde eigendomsrechten. „En in Florida – de ‘citadel van vrijheid’, zoals onze gouverneur altijd zegt – is dat nog een graadje sterker”, zegt Barker. Toch heeft de vijfmeterrichtlijn, opgesteld door Ruppert, drie jaar geleden maar tot één juridische procedure geleid. En die werd ingetrokken voor het tot een zaak kon komen. „Ik leef mee met die bewoners”, zegt Barker. „Iemands huis is een investering voor het leven. Maar wij zijn het niet die aan zijn eigendom komen, het is de oceaan. Dat blijf ik steeds uitleggen.”

Vloek

Elke strategie om de gevolgen van klimaatverandering te verzachten kost geld, of het nu de fysieke infrastructuur is of de schadeloosstellingen van huiseigenaren die door de nieuwe regels worden gedupeerd. Daar wordt een ander probleem voor Satellite Beach zichtbaar. De belangrijkste bron van inkomsten voor de lokale overheid is de onroerendzaakbelasting. Om die inkomsten op peil te houden moet nieuwbouw worden ontwikkeld. De staat Florida is daarbij niet bepaald behulpzaam, zegt Barker diplomatiek. Het politieke krediet van de Republikeinse gouverneur Ron DeSantis is het lage niveau van de staatsbelastingen. „De staat geeft ons voortdurend aanwijzingen dat deze of gene landeigenaar is vrijgesteld van belastingen”, zegt Barker.

Aan Highway A1A ligt een zeldzaam stukje grond braak. Ooit stond er een bowlingcentrum. Courtney Barker heeft hier verscheidene investeerders rondgeleid van wie ze hoopte dat die betaalbare nieuwbouw zouden willen ontwikkelen. „We willen onze middenklasse behouden en dat is lastig met stijgende kosten en prijzen.” Haar dochter wil na haar studie graag weer in Satellite Beach komen wonen, zegt Barker, maar dat zal niet lukken. „Het huis dat ik twee jaar geleden voor 490.000 dollar kocht, zou ik vandaag kunnen verkopen voor 735.000.”

Het perceel kijkt uit over de oceaan – veel mooier kun je het haast niet krijgen. Barker vertelde de investeerders hoe Satellite Beach zich voorbereidt op de zeespiegelstijging. Dat nieuwbouw daarom moet zijn voorzien van afvoer voor stormwater, dat er een vijver op het terrein moet liggen en dat het hemelwater in die vijver moet worden gefilterd.

Dat alles betekent dat zo’n 20 procent van het terrein niet kan worden bebouwd – en dus geen opbrengsten geeft. „De enige manier waarop een ontwikkelaar zijn investering kan terugverdienen, is door hoog te bouwen.” Maar hoog bouwen klinkt als een vloek aan dit deel van de kust. ‘We zijn zuid-Florida niet’, zeggen ze in Satellite Beach. Van Palm Beach tot Miami staan woontorens en hoge hotels aan het strand. In Satellite Beach is een maximumhoogte van elf meter vastgelegd. Alleen met instemming van een meerderheid van de bevolking kan daarvan worden afgeweken, en de bevolking wil niet instemmen. „Ze associëren een hogere bevolkingsdichtheid met onveiligheid. En ze wonen juist zo graag in Satellite Beach om de veiligheid en de dorpse sfeer. ”

Barker en Ruppert zeggen het ieder op hun manier: de bevolking zégt zich wel voor te bereiden op een toekomst met klimaatverandering, maar de lastige keuzes die daarbij horen, willen ze nog niet onder ogen zien. Om Satellite Beach te redden zal het moeten veranderen. „Het is onvermijdelijk”, zegt Barker. „Bij elke nieuwe studie die we verrichten naar de gevolgen van klimaatverandering, zijn de uitkomsten weer erger dan daarvoor.”