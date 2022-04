Het onderzoek naarBaudet dat niet kwam

Vlak na de Russische invasie van Oekraïne wilde de Kamer actie. Eén van de moties die 28 februari werden aangenomen draaide om een onderzoek naar „partijen, politici en belangenorganisaties” die mogelijk werden gefinancierd door de Russische staat of Russische rechtspersonen. Jesse Klaver van GroenLinks diende de motie in, en hij kreeg steun van bijna de hele Kamer – alleen de PVV was tegen. Alle media brachten het nieuws, ook NRC en NOS.

Er was op zich ook goede grond voor dit onderzoek. Zembla onthulde al in 2020 verdachte apps van Thierry Baudet binnen FVD over zijn contacten met de Rus Vladimir Kornilov in de aanloop naar het Oekraïne-referendum in 2016. Geruime tijd daarvoor begon Baudets innige vriendschap met Kremlin-apologeet John Laughland, die in 2008-2018 een pro-Russische denktank in Parijs leidde.

Na zijn vertrek daar ging Laughland in 2018 werken voor de Franse Europarlementariër Jean-Luc Schaffhauser, prominent lid van Marine Le Pens partij. Eerder was Schaffhauser blijkens Baudets biografie Mijn meningen zijn feiten (Harm Botje en Mischa Cohen, 2020) betrokken bij een lening á 9 miljoen euro aan de partij van Le Pen, verstrekt door een bank met „banden met het Kremlin”, aldus de BBC. Toen Schaffhauser zijn Europese zetel verloor nam Baudet de man in dienst bij de Europese FVD-fractie. Prompt bombardeerde hij hem tot ‘partij-ideoloog’ van FVD.

Alle reden dus om de financiële banden van FVD en Baudet met Russische donoren na te trekken. Maar nu blijkt dat de Kamer nog altijd niet in staat is gebleken een formeel verzoek tot onderzoek aan de Rekenkamer voor te leggen. De Rekenkamer bevestigt me dit.

De snelle actie van vlak na de invasie heeft dus niet zo’n snel vervolg gekregen. Wat is het geval: de Kamer had tevoren niet geïnformeerd bij de Rekenkamer of dit Hoge College van Staat wel onderzoek naar politieke partijen kán doen. Partijen zijn private organisaties, en president Arno Visser wierp 2 maart al bij Radio 1 op of de Rekenkamer daar „de bevoegdheden” voor heeft.

Intussen blijken ook andere instanties ongeschikt. Het OM doet pas iets bij een redelijk vermoeden van een strafbaar feit. Het Rijk wil terughoudend blijven bij onderzoek naar partijen. En dus is er anderhalve maand later geen concreet uitzicht op het afgesproken onderzoek.

De actualiteit zwenkt deze week naar politiek overleg over de rijksfinanciën: wie betaalt de tegenvallers van de oorlog? Weer een teken dat Den Haag de oorlog vooral praktisch benadert, en de grotere vragen daaronder, zoals de Russische banden van sommige politici, na een onbezonnen begin maar even voor zich uitschuift.

