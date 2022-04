Asghar Farhadi: held op een wankelende sokkel

Het leek al bijna sleur. De Iraanse regisseur Asghar Farhadi had alweer zo’n knappe film in competitie in Cannes, A Hero. Die in de prijzen viel, ditmaal een Grand Prix, of tweede prijs. Een Oscarnominatie volgt dan geheid, en zowaar: Farhadi mocht afgelopen winter opnieuw lobbyen in Californië, waar hij graag verkeert. Hij won er al twee Oscars, met A Separation in 2012 en The Salesman in 2017.

Maar ditmaal raakte Asghar Farhadi halverwege in opspraak omdat een student hem van plagiaat beticht. Vorige week bleek dat hij zich in Iran voor de rechter moet verantwoorden. Een smet op het blazoen van een nationale coryfee. Want wat de autoriteiten ook werkelijk mogen denken van zijn subtiele moraalvertellingen of zijn succes bij ‘Grote Satan’ Amerika, bij elke Oscar gaan de vlaggen uit in Teheran. Van zijn kant houdt Farhadi zich verre van politiek, wat tegenstanders als opportunisme zien. Nu wordt hij in de media voor dief uitgemaakt. Een gevallen held?

Zijn film A Hero is een zowel klassieke als moderne tragedie: een analyse van medialogica en een sociale kettingbotsing waarbij nobele, maar tegenstrijdige intenties de weg naar de hel plaveien. Rahim (Amir Jadidi) gaat op zoek naar de eigenaar van een damestas met 17 gouden munten die hij tijdens een verlof uit de schuldgevangenis vindt – hij zit gevangen omdat hij een lening niet kan terugbetalen nadat een compagnon hem bedroog. Na dat nobele gebaar zetten de media hem op een voetstuk. Waarna Rahim ontdekt dat een held een beperkte houdbaarheid heeft.

Opkomst en val

Van de plagiaatkwestie weten we nog niets als wij Asghar Farhadi in juli in Cannes spreken op het dakterras van het Marriott Hotel. Al geeft hij al wel hints. „Lokale media zijn heel sterk in Iran en zien het als hun taak het zedelijke peil van hun gemeenschap te verheffen”, zegt hij. „Ze zijn steeds op zoek naar goede voorbeelden, naar helden. Die gaan vervolgens viraal in de sociale media. Het probleem is alleen dat het gewone mensen betreft die een moment van goedheid of dapperheid kenden. Als helden moet ze opeens hun hele leven zuiver en perfect zijn. De media gaan spitten, en omdat niemand zonder zonden is, volgt na hun opkomst onvermijdelijk hun val.”

Hoe verzint u toch weer zo’n moreel complex scenario, zucht een collega. Een kwestie van goed observeren en luisteren, glundert Farhadi. „Een voorbeeld. Tijdens een workshop in de Verenigde Staten sprak ik laatst een student. Hij vertelde me over zijn broer die mentale problemen had. Hij had op een ochtend enorme haast vanwege een afspraak. Zijn vader vroeg: kan je me een glas water brengen? Hij zei: nee, ik moet hollen, pak het zelf. Toen hij thuiskwam was zijn vader dood. Nu is hij geobsedeerd door dat ene glas water. Een volledig willekeurig moment wordt opeens essentieel. Ziet u de film?”

Zo organiseerde Farhadi in Iran ooit een workshop over helden die vielen en daarvan gedesillusioneerd en gedeprimeerd raakten, zegt hij. „Ze krijgen onverwachts een enorm geschenk, de hele wereld houdt van ze. En dan pakken ze dat af en kijken alle mensen op ze neer. Dat is een vreselijke ervaring.”

Als iemand in Hollywoodfilms een zak goud vindt, eindigt het steevast met een stapel lijken, merk ik op. Was dat bekende misdaadscript het beginpunt van zijn film? Of iets anders? Farhadi: „A Hero is gebaseerd op talloze waar gebeurde Iraanse verhalen over mensen die iets vonden en teruggaven.” Maar als je vervolgens in een mediastorm belandt zoals Rahim in A Hero, moet je dan terugvechten, zoals hij doet? Of kan je maar beter direct capituleren? Farhadi: „Direct capituleren. Ik bevind mij nu in zo’n mediastorm en doe een stapje terug. Terugvechten is zinloos.”

We vragen in Cannes niet door; pas veel later besef ik waarop Farhadi doelt. Had hij zijn schandaal kunnen afkopen, zoals ze in Hollywood om de haverklap doen bij copyrightkwesties? Of ging hij op zoek naar zijn gelijk?

Workshop

Het beginpunt van A Hero was inderdaad een workshop, zo blijkt. In 2014 leidde Farhadi een workshop aan het Karnameh Instituut, een lokale filmschool. Studenten kregen opdracht een verhaal te zoeken over mensen die verloren dingen terugbrengen. Studente Azadeh Masihzadeh kwam met een onbekend, uniek verhaal uit haar geboorteplaats Shiraz over ene Mohammad Reza Shokri die op verlof uit de schuldgevangenis een zak gouden munten vond.

Iedereen, ook Farhadi, was onder de indruk van haar verhaal. Masihzadeh werkte het uit tot een documentaire, Allemaal Verliezers, Allemaal Winnaars, die in 2018 op het filmfestival van Sihraz draaide. Het jaar daarop ontbood Farhadi haar om de rechten op het verhaal aan hem over te dragen. Ze voelde zich naar eigen zeggen geïntimideerd en tekende.

Toen haar verhaal vorig jaar in de Iraanse media ging circuleren, volgden aanklachten en dagvaardingen. Het kamp-Farhadi beweert dat het idee voor A Hero uit Bertold Brechts toneelstuk Het Leven van Galilei stamt. De zaak-Shokri zou zich in publiek domein bevinden omdat Iraanse media er in 2012 al over berichtten. Dat laatste ontkent Masihzadeh, die van smaad werd beschuldigd; een vergrijp waarop twee jaar celstraf en 74 zweepslagen kan staan. Farhadi werd op zijn beurt beticht van plagiaat, wat hem de opbrengst van de film kan kosten. De echte held, Mohammed Reza Shokri, stortte zich ook in de juridisch melée met een aangifte tegen Farhadi: zijn portret in A Hero zou onheus zijn.

Studenten van de workshop en directrice van het Karnameh Instituut onderschrijven Masihzadehs versie, tekent The Hollywood Reporter op. Afgelopen week vonniste een rechtbank dat er een proces komt over Farhadi’s mogelijke copyright-schending. De smaadzaken tegen Masihzadeh en van Shokri werden verworpen. Hoe dat proces ook afloopt, Farhadi is nu al beschadigd. Hij oogt als een filmpotentaat die een student uit arrogantie of schraapzucht geen ‘credit’ op zijn filmrol gunt. Waarom liet hij Masihzadeh anders die verklaring tekenen?

Een scenario vol morele grijstonen: het zou zomaar een Farhadi-film kunnen zijn. De regisseur geloof wellicht oprecht dat A Hero zijn idee is: zijn workshop in 2014 ging over het vinden en teruggeven van dingen immers. In Cannes benadrukte hij dat hij niet gelooft in helden, maar ook niet in schurken. „Niemand kijkt in de spiegel en ziet daar een schurk. Dat is het punt van A Hero en van tragedies in het algemeen misschien. Omdat mensen niet verder kijken dan hun eigen gelijk is overeenstemming onmogelijk.”