Goede daden worden meteen bestraft in Farhadi’s ‘A Hero’

Wegens onbetaalde schulden zit Rahim een gevangenisstraf uit. Tijdens twee dagen verlof wil hij voor eens en altijd de rekening vereffenen die hij nog heeft bij de schuldeiser, zijn voormalige zwager Bahram. Als zijn nieuwe geliefde, evenals Rahim gescheiden en met kind, een damestasje met gouden munten vindt, lijkt het geluk beiden toe te lachen. Even het goud cashen en Rahim kan zijn schuld afbetalen, waarna hij meteen vrijkomt. Maar als Rahim besluit het goud terug te geven aan de rechtmatige eigenaar, een ogenschijnlijk nobele daad, loopt alles in het honderd. Daarbij spelen (sociale) media een kwalijke rol – A Hero is in de kern een film over beeldvorming.

Na het in Spanje gemaakte Todos lo saben (2018) keert Asghar Farhadi met A Hero terug naar zijn vaderland Iran. Dat komt de iets te lang uitgesponnen film ten goede. Een groot deel van de zaken die Rahim zich na allerlei leugentjes om bestwil op de hals haalt betreft Iraanse gevoeligheden: familieleden die zich schamen voor hun gescheiden broer of zus, gefnuikte eergevoelens en de terloops opgeworpen vraag of Rahim het strenge gevangenisregime ‘schoon wast’ door zich in een nieuwsreportage positief uit te laten over de gevangenisdirectie.

Liefhebbers van Farhadi’s werk weten wat te verwachten: een in naturalistische stijl gefilmd verhaal vol complexe morele dilemma’s. Maar welbeschouwd is zijn scenario dit keer té geconstrueerd, met complicerende verwikkeling op verwikkeling. Dat gaat deels ten koste van de geloofwaardigheid.

Wat wel goed werkt is Farhadi’s gevoel voor nuance, zelfs de hardvochtige schuldeiser Bahram krijgt reliëf door een scène waarin hij zijn onwrikbare standpunt toelicht. Rahims stotterende zoon heeft een cruciale rol in de plot. In een sleutelscène wil Rahim absoluut niet dat diens meelijwekkende verschijning wordt uitgebuit, maar doet Farhadi eigenlijk niet hetzelfde door van deze stotteraar een sneu personage te maken?

Drama A Hero Regie: Asghar Farhadi. Met: Amir Jadidi, Saha Goldust, Mohsen Tanabandeh. In: 35 bioscopen ●●●●●