De monteur, bezig in de keuken, heeft zojuist materiaal uit zijn auto gehaald en roept: „Ik weet het niet meer, was Freud nou warm?”

Ik voel me overvallen door deze onverwachte vraag uit onvermoede hoek en realiseer me enigszins beschaamd dat ik me nooit eerder heb gebogen over dit vraagstuk, dat de monteur kennelijk hoog zit. Terwijl ik zoek naar een aannemelijk antwoord, komt hij me tegemoet en opent zijn handpalm. Daarin liggen twee kraanknoppen, met respectievelijk het opschrift ‘chaud’ en ‘froid’.

