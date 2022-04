Elon Musk wil zijn muilkorf kwijt

Rond hun vijftigste kopen sommige mannen een motor. Of een cabriolet, ook een erkend midlifecrisistransportmiddel. De rijkste man ter wereld trakteert zichzelf op zijn favoriete speelgoed: Twitter. Elon Musk (50) kocht 9,2 procent van de aandelen in het berichtennetwerk, ter waarde van 2,6 miljard dollar. Sindsdien schudt Twitter op zijn – toch al wankele – grondvesten.

Musk is de baas van SpaceX en Tesla, goed voor 81 miljoen Twitter-volgers en een vermogen van 274 miljard dollar. Hij werpt zich op als verdediger van de democratie. Twitter zou de vrijheid van meningsuiting te veel beknotten. Het netwerk deed bijvoorbeeld oud-president Donald Trump in de ban, maanden voordat Facebook hem de mond snoerde.

Elon Musk zou overwegen zelf een sociaal netwerk te bouwen – een plek waar iedereen mag zeggen wat-ie wil. En als dat je niet zint, dan donder je maar op. Hij had ook ideeën om Twitter te verbeteren, bijvoorbeeld door de ‘w’ uit de naam te halen.

De reden dat Musk zo hecht aan vrije meningsuiting: hij is door beurswaakhond SEC aan banden gelegd, omdat hij via Twitter suggesties en geruchten rondstrooit om beleggers op het verkeerde been te zetten. Zo twitterde hij in 2018 dat hij overwoog Tesla van de beurs te halen, en joeg het aandeel daarmee de hoogte in.

Zulke valse en misleidende berichten moet Musk nu eerst voorleggen aan een advocaat. Die bepaalt of Musk op de verzendknop mag drukken. Het steekt de rijkste man ter wereld dat hij zo gemicromanaged wordt. Vandaar dat Musk de rechter onlangs om opschorting vroeg van zijn eigen Twitter-filter.

De kans dat Musk zijn muilkorf kwijtraakt, is klein. Zo onderzoekt de SEC inmiddels ook of Musks broertje Kimbal Musk zich schuldig maakte aan handel in voorkennis. Kimbal verkocht voor 108 miljoen dollar aan Tesla-aandelen, net één dag voordat Elon Musk voorstelde om 10 procent van zijn eigen aandelen te verkopen. Via een peiling op, je raadt het al, Twitter.

Tot zover de democratische beginselen van Elon Musk.

Uit ergernis, ongeduld, of gewoon als demonstratie van zijn macht, begon Musk aandelen in Twitter op te kopen. Toen dat nieuws bekend werd, schoot de koers met 25 procent omhoog. Beleggers hobbelen achter de multimiljardair aan in de hoop wat van zijn succes mee te pikken. Dat is het Musk-effect, zoals in dat sprookje over de rattenvanger van Hamelen.

Musk weigert – vooralsnog – een plek in het Twitter-bestuur. Hij roept liever vanaf de zijlijn, als zo’n brullende ouder langs het voetbalveld. De nieuwe Twitter-topman, Parag Agrawal, waarschuwt zijn medewerkers voor onvermijdelijke „toekomstige afleidingen”. „Maar onze beslissingen zijn in onze handen, en van niemand anders.” Hoopt hij.

Het is niet duidelijk of Elon Musk Twitter om zeep wil helpen of wil redden. Zaterdag twitterde hij: „Is Twitter dying?” De vraag stellen is hem beantwoorden. Twitter was drie van de laatste vijf jaar verlieslijdend. Het aantal maandelijkse gebruikers stagneert op 200 miljoen, concurrent Snap (300 miljoen gebruikers) groeit sneller en heeft bijna een dubbele beurswaarde. TikTok telt 1,2 miljard gebruikers en scoort meer advertentieomzet dan Twitter en Snapchat bij elkaar.

Twitter is geen dorpsplein waar iedereen zijn zegje doet. Zoals je muzikantenmuziek hebt – voor muzikanten die elkaar willen imponeren – is Twitter een mediamedium: een hangplek voor journalisten en personen die journalistieke aandacht willen.

Die liefde is tanende. Dean Baquet, hoofdredacteur van The New York Times, heeft het gehad met Twitter. Het kost zijn redacteuren te veel tijd en ze zoeken in hun eigen Twitter-bubbel validatie van hun verhalen. „De neiging van journalisten om Twitter te raadplegen gaf Twitter meer dan macht dan het verdiende”, zei Baquet in een gesprek met Nieman Lab.

Dat geldt ook voor Elon Musk. Hij krijgt meer aandacht dan hij verdient en daarmee meer macht dan hem toekomt.

Marc Hijink schrijft op deze plek over technologie. Twitter: @MarcHijinkNRC