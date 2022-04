De helletocht van vluchtelingen van heel nabij

Along the Way eindigt met een opgewekte kreet van tweelingzussen Zahra en Fatima. „Nederland, we komen eraan of jullie nu willen of niet”. Het contrast met het weeïge gevoel waarmee de kijker achterblijft is groot. Mijke de Jong (Layla M.) baseerde het verhaal op de echte vlucht via Iran naar Europa van de 19-jarige Afghaanse zussen Malihe en Nahid Rezaie. De regisseur leerde de hoopvolle tweeling kennen in het Griekse vluchtelingenkamp Moria toen ze er een cursus filmmaken gaf.

De Jong belicht via de tocht van de tweeling facetten van de vluchtelingenstroom richting Europa. We zien Afghanen en Iraniërs die stranden in parkjes in Istanbul of worden uitgebuit door lokale ondernemers. Hun uitzichtloze situaties zetten mensen aan tot gedrag dat gemakkelijk wordt veroordeeld. Zo begint de tweeling tegen betaling anderen te ronselen voor onveilige overtochten.

De Jong maakte haar film niet alleen over vluchtende vrouwen, maar ook mét hen. Alle rollen in haar film werden gespeeld door vluchtelingen, Malihe en Nahid nemen zelf de hoofdrollen van Zahra en Fatima op zich. Daardoor komt wat je ziet meteen hard binnen, vooral door de gruwelijke intermezzo’s waarbij de vierde wand wordt doorbroken en bewoonsters van Moria worden geïnterviewd. Van een deel van de ‘actrices’ die je vervolgens ziet zwoegen in een bedompt naaiatelier, weet je dat ze tijdens hun tocht zijn verkracht en te maken kregen met racisme.

Maar de keuze om erg dicht bij de echte vrouwen en verhalen te blijven, blijkt na een tijd ook een zwakte. De Jong lijkt het gebrek aan diepte in het spel van de niet-professionele acteurs op te lossen door hen te filmen alsof het een zeer spontaan vastgelegde documentaire is. De vele rommelige scènes voelen na een tijd gekunsteld aan en laten de kijker met vragen achter.

Dat doet ook de overdaad aan dramatische kwesties die worden aangestipt. Ieder hartverscheurend verhaal verdient aandacht, maar het is veel, misschien te veel voor één film.

Drama Along the Way Regie: Mijke de Jong. Met: Malihe Rezaie, Nahid Rezaie, Sina Nazari. In: 30 bioscopen ●●●●●