De economische klap voor Oekraïne is enorm - en dat is nog zonder de fysieke schade

„Nederland zál er bovenop komen! Help het Marshallplan slagen met hard werken en sober leven”. Het stond op een poster over het Amerikaanse wederopbouwplan voor Europa, in 1948 in gang gezet door minister van Buitenlandse Zaken George Marshall. West-Europese landen ontvingen destijds 13 miljard dollar aan Amerikaanse steun (omgerekend naar huidige prijzen is dat meer dan het tienvoudige). Tegelijkertijd drongen de VS aan op Europese integratie. De combinatie van Amerikaanse miljardensteun met Europese samenwerking zorgde voor een ongekende bloei en stabiliteit in het naoorlogse Europa (in Wést-Europa, want communistische landen weigerden de Marshallsteun, op last van Moskou).

Anno 2022 doen de puinhopen van Marioepol, Charkov en plaatsen rond Kiev niet onder voor die van Rotterdam, Hamburg en Warschau destijds – en het Russische geweld in Oekraïne duurt voort. Het Westen maakt zich op voor een nieuw Marshallplan, ditmaal voor Oekraïne. Eind maart pleitte bijvoorbeeld de Duitse minister van Financiën Christian Lindner voor een „internationaal Marshallplan” voor het land. Prominente economen, verbonden aan denktank CEPR, publiceerden laatst een ‘blauwdruk’ voor de wederopbouw van Oekraïne, waarin ze bouwen op de ervaringen met de Marshallhulp.

Van ‘wederopbouw’ kan overigens nog amper sprake zijn. Urgenter is dat Oekraïne nú op de been blijft, niet alleen militair maar ook financieel. De Oekraïense minister van Financiën Sergii Marchenko zei dinsdag in een interview met de Financial Times dat de oorlog het begrotingstekort de hoogte in jaagt. „We staan onder enorme druk”. Hij vroeg westerse landen om meer acute begrotingssteun, onder meer via het Internationaal Monetair Fonds.

De term ‘Marshallplan’ wordt te pas en te onpas gebruikt bij pleidooien voor herstelplannen – bijvoorbeeld tijdens de coronapandemie, terwijl toen helemaal geen sprake was van fysieke destructie – maar ditmaal is de vergelijking op zijn plaats. De schaal van economische verwoesting in Oekraïne is enorm: productie valt stil, menselijk kapitaal vlucht weg, huizen, gebouwen, wegen, fabrieken en havens zijn in de as gelegd. Deze week zei de Wereldbank in een rapport te verwachten dat het Oekraïense bruto binnenlands product (bbp) dit jaar met 45 procent daalt. De bank tekent daarbij aan dat de „duur en intensiteit” van de oorlog de schaal van de krimp zullen bepalen.

Gehavende Oekraiense vlaggen wapperen in de wind op een begraafplaats in de stad Tsjernihiv, die lange tijd door de Russen bezet werd, op 6 april.

Foto EPA De schouwburg van havenstad Marioepol na hevige bombardementen, op 10 april.

Foto Pavel Klimov/Reuters Deze dronefoto van 30 maart toont een kapotgeschoten huis in Lukyanivka, ten zuiden van Kiev.

Foto Ronaldo Schemidt/AFP Vernietiging, gefotografeerd per drone, in Tsjernihiv, Marioepol en Lukyanivka.

Foto’s Ronaldo Schemidt/AFP/ Pavel Klimov/Reuters/EPA

Elektriciteitsverbruik

Het ramen van bbp-verlies tijdens een oorlog is heel lastig, schrijft de Wereldbank. Het bbp is een momentopname van de waarde van productie van goederen en diensten op een bepaald moment. Tijdens een oorlog zijn dat soort data slecht voorhanden, of slecht vergelijkbaar. De bank keek daarom naar een indicator die het bbp vaak goed ‘schaduwt’: het elektriciteitsverbruik. Binnen twee weken na de Russische invasie van 24 februari daalde dit in Oekraïne met meer dan een kwart – en herstelde niet. Na 6 maart vielen echter ook de data over elektriciteitsgebruik weg.

Een ander rapport, van economisch instituut WIIW in Wenen dat gespecialiseerd is in Oost-Europa, noemt de economische impact van de oorlog in Oekraïne „verwoestend”. De regio’s die door de oorlog zijn getroffen waren goed voor een derde van de industriële en agrarische productie, als je de regio Kiev meerekent goed voor meer dan de helft, aldus het WIIW. Oekraïne is meer dan de helft van zijn exportcapaciteit kwijt.

Fysieke schade

In het rapport van de Wereldbank is de 45 procent krimp nog exclusief de fysieke schade door de oorlog, zo tekent de bank aan. De fysieke schade wordt door de Oekraïense minister Marchenko in de Financial Times geschat op 270 miljard dollar tot dusver. Dat is meer dan het Oekraïense bbp in 2021 (164 miljard dollar). In de genoemde ‘blauwdruk’ voor de wederopbouw van Oekraïne gaat de groep economen van het CEPR uit van schade tussen de 200 en 500 miljard dollar, afhankelijk van de duur en van de schaal van het oorlogsgeweld. Aan het rapport schreven onder meer de Amerikaan Barry Eichengreen (Berkeley, VS), de Oekraïner Yuriy Gorodnichenko (tevens Berkeley) en de Rus Sergej Goerjov (Sciences Po, Parijs) mee.

De groep laat zich, in haar pleidooi voor grootschalige en snelle wederopbouw, inspireren door het Marshallplan, maar ook door het economische succesverhaal Polen. Na de val van het communisme werd Polen, als EU-lid, onderdeel van de Europese markt én kreeg miljarden aan EU-steun. De combinatie van Europese integratie met massale steun schrijven de economen ook voor Oekraïne voor. De wederopbouwsteun „moet Oekraïne leiden naar lidmaatschap van de EU. Net zoals het Marshallplan de richting wees naar regionale integratie [in Europa]”.

De financiële steun voor Oekraïne kan vanuit verschillende bronnen komen, schrijven ze: afzonderlijke landen (waaronder de VS) hebben al geld toegezegd; internationale instellingen als Wereldbank en IMF eveneens. Ook kan Rusland misschien worden gedwongen mee te betalen, door geld te gebruiken uit de Russische tegoeden die nu, als onderdeel van sancties, zijn bevroren, of door Russische export van olie en gas te belasten.

De groep pleit voor één instantie die de hulp aan Oekraïne coördineert, net zoals een speciaal Amerikaans agentschap dat deed met de Marshallhulp. Ditmaal moet de EU zo’n agentschap oprichten, menen de economen. Dit omdat de belangen van EU en Oekraïne „parallel lopen” en omdat de EU, anders dan IMF en Wereldbank, Rusland niet als lidstaat heeft. Moskou kan de hulp gaan frustreren.

In deze blauwdruk zou Europa dus in plaats van ontvanger, organisator worden van een groot wederopbouwprogramma. De economen hebben alvast wat tips. Oekraïne moet zelf betrokken worden bij het programma – zij het onder voorwaarden: corruptie moet worden aangepakt. De steun moet er verder op gericht zijn de Oe-kraïense economie „minimaal” afhankelijk van fossiele brandstoffen te maken. En, anders dan bij het Marshallplan, dat pas drie jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog van de grond kwam, moet nu gelden: snel aan de slag.