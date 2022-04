Drugscrimineel Piet Costa veroordeeld tot vijftien jaar

De rechtbank van Rotterdam heeft Roger P. (50), alias Piet Costa, maandag veroordeeld tot vijftien jaar celstraf voor „de invoer van grote partijen cocaïne, voorbereidingshandelingen, witwassen en deelname aan een criminele organisatie”. Zes anderen zijn veroordeeld tot straffen tussen de drie en acht jaar cel. Het Openbaar Ministerie had eerder dit jaar zeventien jaar en negen maanden tegen P. geëist.

P. werd halverwege 2020 opgepakt na politieonderzoek naar een lading van ruim 3.700 kilo cocaïne die in 2016 in de haven van Rotterdam werd onderschept. Anderen verdachten zijn in de afgelopen jaren al voor de rechter gebracht, maar tegen P. was pas genoeg bewijsmateriaal verzameld nadat de politie ontsleutelde berichten in handen kreeg waarin hij over zijn drugshandel sprak. P. stond verder terecht voor witwassen en nog twee andere cocaïnetransporten – bij elkaar vervoerde hij met de drie transporten bijna 6.000 kilo drugs.

De rechter oordeelt dat Piet Costa en zijn organisatie een „buitengewoon ontwrichtende invloed op de samenleving” hebben gehad. Hij heeft anderen in zijn criminele zaken betrokken en „gecorrumpeerd”. Dat is niet alleen „schadelijk voor (het vertrouwen in) de rechtsstaat, het kost de maatschappij ook enorme hoeveelheden geld”, schrijft de rechter. Dat moet de belastingbetaler opbrengen, terwijl „verdachten en de zijnen in luxe baden, zonder overigens een cent belasting over hun winsten te betalen”.

Martelcontainer

Het Openbaar Ministerie eiste in februari al twaalf jaar celstraf tegen P. in een andere zaak: hij wordt ervan verdacht een criminele organisatie te hebben geleid die zich richtte op het voorbereiden van ernstige geweldsdelicten, ontvoering en gijzeling. Centraal in die zaak staat een martelcontainercomplex die de organisatie onder zijn leiding bouwde in het Noord-Brabantse dorp Wouwse Plantage. De container was bedoeld voor zijn rivalen, concludeerde de politie uit berichten die via cryptocommunicatiedienst Encrochat werden verstuurd.

Of P. de geëiste twaalf jaar daadwerkelijk opgelegd krijgt in die zaak, hangt gedeeltelijk samen met de uitspraak van maandag. Vanwege de zogeheten ‘samenloopregeling’ die in Nederland geldt, mogen strafbare feiten die in eenzelfde periode ontdekt worden niet bij elkaar worden opgeteld. Nu Costa van de rechtbank in Rotterdam 15 jaar celstraf heeft gekregen, kan de opgelegde straf in de zaak rond de martelcontainer lager uitvallen.