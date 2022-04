De meedogenloze Viking-saga ‘The Northman’: ‘Soms wil je innerlijke woesteling vrij baan’

Intens. Meedogenloos. Woest. The Northman is alles wat je van een Viking-epos verwacht. Met plundering, bloedvetes, orgieën, geesten en psychedelische visioenen. Regisseur is Robert Eggers, de man die een 17de-eeuws puriteinse wereld van hekserij in New England tot leven riep in The Witch en maritieme 19de-eeuwse horror in The Lighthouse.

Dat waren radicale cultfilms; voor zijn film over de 9de eeuw kreeg Eggers een budget van zo’n 90 miljoen dollar, zonder recht op ‘final cut’. Beviel dat? „Soul crushing” is een uitdrukking die Robert Eggers tweemaal in de mond neemt tijdens ons gesprek in Hamburg. Vooral de montage. Na matige testscores – het publiek begreep The Northman maar half – eiste de studio een toegankelijker film. Zijn IJslandse vriend Sjón stak Eggers een hart onder de riem. „Hij zei: we zijn slimme, creatieve mensen. Als wij die aanwijzingen niet kunnen vertalen in een film waarop we trots zijn, doen we niet genoeg ons best. En ik geef toe: dankzij de studio is dit wel de meest onderhoudende Robert Eggers-film ooit. Maar het deed zo’n pijn. Zoiets nooit meer.”

Wat moest Eggers dan zoal inleveren? Penissen, zucht hij. Er mocht geen Viking-penis in beeld bengelen, want The Northman moet ook in vliegtuigen worden vertoond. Eggers: „Soms is dat wel goed, want mensen zijn walgelijk. Bij mijn eindgevecht zouden ze penis gaan spotten in plaats van op de scène te letten. Maar mijn aanval op een Slavisch dorp was nog angstwekkender geweest met naakte woestelingen.” En verder? Door lockdowns kon Eggers vijf maanden lang niet in IJsland filmen. „Soms moest ik een IJslands landschap achter een Noord-Ierse set plakken. Het is geen doodzonde, iedereen doet het en het ziet er prima uit. Maar ik haat het.”

Critici zoeken vaak naar een boodschap, maar ik wil gewoon het verhaal van de Vikingen vertellen zoals het toen werd beleefd

Macho-gedoe

Vikingen boeiden hem vroeger totaal niet, zegt Eggers. Dat macho-gedoe, die associaties met extreem-rechts. „Tot ik voor het eerst IJsland bezocht en dat verlaten, vulkanische landschap zag. Ik dacht aan de mensen die daar in die piepkleine bootjes landden en niet doodgingen, maar een complexe samenleving opbouwden.” Eggers las de Edda, de IJslandse heldenkronieken. „Viel als een blok” voor de Vikingcultuur die zich uitstrekte van Constantinopel tot Groenland.

Maar de plannen bleven vaag tot Lars Knudsen, die The Witch produceerde, hem in een lunch koppelde aan de Zweedse acteur Alexander Skarsgård. Die piekerde al jaren over een Vikingfilm. De tijd was rijp. Skarsgård was uitgegroeid tot Hollywoodster, op de hitserie Vikings waren na 2013 meer series, B-films en zelfs satires als het hilarische Norsemen gevolgd. Vikingen waren in, dus waarom geen A-film? Concreet was Skarsgård nog niet. Misschien iets over een mythisch figuur als Beowulf? Of over legendarische leiders als Ragnar Lothbrok en Rollo in Vikings?

Eggers kreeg een paar dagen later een brainwave: Hamlet! Of liever: Amleth, want Shakespeare baseerde zich op een in de 13de eeuw opgetekende Vikinglegende over een prins die de imbeciel uithangt om zich op zijn oom te wreken. Eggers: „Het was echt diep beschamend dat ik nooit eerder van Amleth had gehoord. Mijn vader is een academisch Shakespeare-kenner, ik regisseerde Hamlet voor het toneel. Maar de sage was een geschenk. ’s Werelds bekendste wraakverhaal leidt ons naar het hart van de Vikingcultuur, die draait om familie, rivaliteit, vetes en wraak. Zo’n ingang is nodig, want al die mensenoffers, afgehakte hoofden en slaven zijn anders best vervreemdend.”

Amleth op IJsland: Eggers wilde wel een IJslandse co-auteur. „Ik groeide op in New England, ik voel die sages niet, terwijl ze in de psyche van zelfs de meest Vikinghatende moderne IJslander zitten.” Bij een hernieuwd bezoek aan Reykjavik dineerde hij bij zangeres Björk, die hem voorstelde aan haar jeugdvriend, de schrijver Sjón. Hij werkte aan een boek over 17de-eeuwse hekserij op IJsland; het klikte direct. Het duo haalde Björk over voor het eerst sinds Lars von Triers Dancer in the Dark (2000) – een fameus ruzieachtige filmset – te acteren. Als blinde shamaan herinnert zij de doelloze bruut Amleth aan zijn lotsbestemming.

Het bovennatuurlijke

Eggers historische research is als die van Stanley Kubrick: zeer grondig. Die fanatieke hang naar authenticiteit staat in dienst van een vrij unieke ambitie. „Ik wil het wereldbeeld van een zekere tijd ontdekken en objectief aan kijkers presenteren, zonder oordeel. Het bovennatuurlijke maakt deel uit van die realiteit, daarom ben ik zo gefascineerd door mythes, sprookjes en magie. In de 17de eeuw bestonden heksen, dat wist iedereen. Onder Vikingen trof je evenmin atheïsten. Je had trollen in het bos en walkuren reden je naar het Walhalla als je stierf op het slagveld. Dat waren feiten.”

„Critici zoeken vaak een boodschap. Dat The Lighthouse of The Northman eigenlijk gaat over toxische masculiniteit of zo. Maar ik wil alleen een verhaal vertellen zoals het toen werd beleefd. Ik wil oprecht in Amleths hoofd kruipen.” Eggers kent weinig regisseurs met die ambitie. „Peter Greenaway en Sergej Parajanov, misschien Tarkovski in Andrej Roebljov. Ik ervaar het als gemakzucht om een moderne moraal op een historisch verhaal te projecteren. Zo leren we nooit wie we zijn, wie we waren of waar we heen gaan.”

Eggers’ obsessie met echtheid leidden tot miserabele, uitputtende opnames; 87 dagen in Noord-Ierland en IJsland. „De zwaarste opnames van mijn leven”, zucht hoofdrolspeler Aleksander Skarsgård (45) in Hamburg. „Ik heb gehuild van vermoeidheid.” Dan moest hij weer in de kou door de modder kruipen of een vechtscène 18 of 19 keer overdoen, het lichaam overgoten met nepbloed. Skarsgård speelde ooit Tarzan, maar dat was in een warme studio buiten Londen, met vier of vijf camera’s. „Elk gevecht valt dan uiteen in korte handelingen en shots, in de montage wordt het een geheel.”

Lees hier de recensie van ‘The Northman’

Fucking nachtmerrie

Robert Eggers werkt anders. Skarsgård: „Celluloidfilm met maar één camera, hoe lang, groot en complex een gevechtsscène ook is. De hele choreografie moet kloppen. Het was een fucking nachtmerrie vaak, want Rob is een absolute perfectionist. Zo bestormen we in het begin een Slavisch dorp, een eindeloze scène. Die moest 25 tot 30 keer over. Dan dacht je: nu is het perfect! Rende er toch weer een rare kip door het beeld. Je moet telkens die adrenaline weer oppompen. Maar ik wist vooraf waaraan ik begon, het ziet er geweldig uit. Hij gooit je er middenin.”

Skarsgård heeft zijn kinderdroom verwezenlijkt: een Viking zijn. Is dat misschien de stiekeme wensdroom van veel Zweedse mannen, die opgroeiden in het meest feministische land ter wereld? „Dat kan heel goed. Wij zijn zo beschaafd, kalm, weloverwogen en beleefd. Dan heb je soms best behoefte je innerlijke woesteling vrij baan te geven. Wel op een veilige manier hè.”