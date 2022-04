De macho heeft een achilleshiel: hij waant zich onsterfelijk

Altijd zijn het de moederskindjes. Te goed om de handen vies te maken. Daar heb je er zo een. Paris. Met pijl-en-boog in de aanslag. Wapen van de lafaard. In z’n vizier heeft hij de strijder met de gouden lokken en de glimmende ledematen, de moordmachine. Paris spant zijn boog. De pijl doorklieft de lucht en doorboort de enkel van de halfgod. Zo sterft Achilles in de Trojaanse oorlog.

Overgang – naar een veld in Hoorn, Noord-Holland. De sport is rugby. Als scheidsrechter overzie ik een titanenstrijd op deze windstille, zonovergoten zondagmiddag. Lichamen rammen tegen elkaar; de botsingen klinken als explosies. Maar het vlees is zwak, in ieder geval dat van mij. Want vlak na de rust schiet de pijn door mijn enkel, vlak onder de kuit, ja, precies daar waar mijn zwakke plek zit, mijn achillespees.

Dan zijn we in Moskou, waar Vladimir Poetin zijn ministers en adviseurs ontvangt. De televisiebeelden, vlak voor de invasie van Oekraïne, zijn inmiddels legendarisch. Poetin die ze minachtend toekijkt. Allemaal zijn ze pretty boys, papzakken zonder lust voor oorlog. Vladimir walgt.

‘Achilleshiel’ verbindt deze drie taferelen. Plus nog een woord: ‘macho’. Dat was Achilles. Ja, hij was beeldschoon, gevoelig. Lees Madeline Millers prachtige, homo-erotische The Song of Achilles en bekijk Wolfgang Petersens spektakelfilm Troy waarin Brad Pitts vertolking van de rol merkwaardigerwijs overeenkomt met wat we in Miller lezen. Maar vergis je niet: de zoon van koning Peleus en zeegodin Thetis leefde voor sporten en vechten.

Brad Pitt als Achilles in Troy (2004).

‘Macho’ is de achilleshiel van de man die te veel vertrouwt op de kracht van zijn lichaam. Lichaam, in het geval van Poetin, neemt de vorm aan van zijn leger, een extensie van zijn mannelijkheid. Hij is ex-KGB, een judoka die zich graag met bovenlijf ontbloot laat fotograferen op zijn paard of aan het vissen. Allerminst een moederskindje.

‘Achilleshiel’ is deel van een rijke verzameling woorden en zegswijzen uit de verhalen van de Oudheid. Tantaluskwelling, de doos van Pandora, muze, orakel, en ga zo maar door. Deze woorden hebben een mythische kwaliteit. Ze vragen metaforisch te worden gebruikt. Zeggen we ‘achilleshiel’, wanen we ons stiekem onsterfelijk als Achilles wiens moeder Thetis hem als baby in de Styx doopte terwijl ze hem aan zijn enkel vasthield, waardoor hij daar kwetsbaar bleef. Dat wil zeggen: je gaat uit van je eigen kracht, en ach, wat maakt dat ene plekje nou eigenlijk uit.

Nou, véél. In Homerus’ Ilias is Achilles juist doordrongen van zijn kwetsbaarheid. Na de dood van boezemvriend/geliefde Patroklos voorziet hij zijn eigen einde. „Maar dood en machtig noodlot wachten ook mij.”

‘Achilles’, mogelijk afgeleid van ‘Acheloös’, een rivier in Griekenland, of van het Griekse achos of pijn, heeft een wijze les voor de macho: ken je beperkingen. Maar je bent halfgod of niet, dus stopte ik niet toen ik mijn pees voelde. Dit is rugby. En dan ga je door tot het bittere einde, zelfs als je de scheidsrechter maar bent. De mannen dagen je uit. Kun je dit nog wel, ouwe reus? Achilles kwam bij mij op, minachtend op het strijdveld tegen een Trojaan: zie je niet hoe mooi ik ben, hoe groot ik ben?

Een paar uur later was ik definitief geveld.