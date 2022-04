Documentaire ‘Liefsteling’ toont mensen die het kostbare vermogen kennen van liefhebben en genieten

Eerste liefde is het thema van de Boekenweek dit jaar. Mooi onderwerp, bijna iedereen heeft er een. Het kan een zonnige herinnering zijn, of het deed pijn, of allebei. Ik denk aan de eerste liefdes van Toergenjev, Nabokov, Beckett. Maar gek genoeg komt het thema niet terug in de schaarse tv-programmering over de Boekenweek.

Boeken op tv, dat vinden ze moeilijk in Hilversum. Je hebt deze week iedere dag Eus’ Boekenclub. Presentator en schrijver Özcan Akyol heeft een uitgesproken mening over boeken op tv. Hij is een populist die zich afzet tegen traditionele boekenprogramma’s die te elitair zouden zijn. Hij pleit voor een luchtiger aanpak om boeken aan de man te brengen, met DWDD als zijn grote voorbeeld.

Hoe doet hij het zelf? Hij heeft zangeres Lakshmi die met haar band de diverse rubriekjes omlijst met korte, stemmige muziekfragmenten. Dat geeft meteen een levendige sfeer. Daarnaast heeft hij iedere dag een boekenverzamelaar. Verfrissend. Ze verzamelen whiskyboeken of boeken met een getal in de titel. Ook leest een dichter een gedicht voor, en vertelt een burgemeester over zijn favoriete boek. Minder verfrissend.

Het belangrijkste verschil met andere boekenprogramma’s is dat Eus’ Boekenclub de lezers aan het woord laat, meer dan de schrijvers. Hij kiest iedere dag twee lezers – bekende Nederlanders, natuurlijk – die in aanwezigheid van de schrijver diens boek bespreken. Goed idee. Zijn keuze van lezers is helaas belegen. De verrassendste zijn de artiesten Kenny B en Donnie, die naar het besproken boek heeft geluisterd terwijl hij naar de halve finale darten keek. Ook de schrijverskeuze is belegen. Akyol kiest voor louter gevestigde bestsellerauteurs. Koch, Japin, Griet Op de Beeck, etc.

Zijn tafelheer Stefano Keizers, ingehuurd voor zijn ontregelende kostuums en vragen, stelt die belegen keuze een paar keer aan de orde: „Waarom geven we de hele tijd de aandacht aan succesvolle schrijvers? Moeten we niet juist mensen die geen podium hebben, aandacht geven?” Akyol geeft geen antwoord, ontwijkt met: „Dat is iets voor de evaluatie.”

Brommer op Zee (iedere zondag, NPO2) pakt het traditioneler aan: twee schrijvers praten over hun nieuwe boek, met tussendoor een reportage. Ilja Leonard Pfeijffer praatte zondag over zijn boekenweekgeschenk. Dit zijn langere en diepere gesprekken dan bij Eus’ Boekenclub, maar dat betekent niet dat ze boeiender zijn. Levendig was het zeker niet.

Presentator Wilfried de Jong is onder meer bekend van zijn interviews met sporters terwijl ze gemasseerd werden. Akyol interviewt elders mensen terwijl ze geknipt of geschilderd worden. Zoiets kun je toch ook voor schrijvers bedenken?

Zingend, dansend, in een arrenslee

Gelukkig kan televisie ook zijn eigen liefdespoëzie bieden, in beeld. Zoals in de prachtige documentaire Liefsteling. Die gaat niet over de eerste, maar over de laatste liefde. Hetty (75) en Jeanne (91) hebben elkaar op latere leeftijd ontmoet. Nu gaat Jeanne snel achteruit, ze vergeet steeds meer, kan niet meer goed alleen zijn. Dat is bedreigend en tragisch, maar de documentaire richt zich op de grote liefde, die juist naar boven komt nu het zwaarder wordt. Je ziet ze zingend op het strand lopen, dansen, in een arrenslee zitten, samen in bed liggen. Hetty wast Jeanne’s haar. Ze genieten van chansons, Jeanne speelt nog piano. Dit zijn mensen die het kostbare vermogen kennen van liefhebben en genieten.

Regisseur Eva Van Barneveld kent het paar sinds haar jeugd, van de camping. Ze komt heel dichtbij met haar camera. Vaak denk je: hoe is het mogelijk dat ze dit intieme moment heeft kunnen filmen? Een aangrijpend moment is als Jeanne valt, en Van Barneveld snel haar camera op de bank legt op om haar te helpen. Even is ze dan niet meer het registrerende oog, maar een mens die een dierbare ziet vallen.

